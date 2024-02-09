CHP ve DEM beklemede! Kandil’in talimatı rötar yaptı

Yerel seçime 2 aydan kısa bir süre kalmasına rağmen CHP'de adaylık düğümü çözülemiyor.

Cumhur İttifakı ve diğer partiler adaylarını açıklayıp kampanyaya başlarken CHP'nin kritik İstanbul ilçelerinde tartışmalar devam ediyor.

Seçim sürecinin başından itibaren DEM Parti ile iş birliği aşamasında olan CHP'de, bir süre Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışıyla ikinci plana atılan görüşmeler hız kazandı.

Demirtaş'ın aday gösterilmeyeceği haberinden sonra iki parti arasında pazarlıklar yeniden hız hazandı.

CHP ve DEM Parti aday açıklamayı erteledi

Bu kapsamda Dem Parti'nin İstanbul adayını açıklaması ertelendi.

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CHP'de ise bugün yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısı pazartesine ertelendi.

Pazarlıkta zaman kazanma adımı

Partililer tarafından yapılan açıklamalarda erteleme nedeni olarak ilçelerde yapılacak ön seçimler gösterilse de kulislerde bu adım, 'DEM ile pazarlıkta zaman kazanma' adımı olarak değerlendirildi.

Konu hakkında konuşan CHP'liler, “Çok kritik yerlerde değerlendirmeler için biraz daha süre gerekiyor. Her adayımız için titiz çalışıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

DEM tabanında karşılık bulacak isimler masada

Bu kapsamda İstanbul'da pazarlık büyük...

CHP, İBB'de DEM parti desteği karşılığında henüz açıklanmayan ilçelerde adayların DEM'den fikir alarak belirlemeye hazırlanıyor.

Parti Meclisi toplantısını pazartesiye erteleyen CHP, İstanbul'da adayları henüz belirlenmeyen Avcılar, Adalar, Bakırköy, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda DEM Parti'nin itiraz etmeyeceği adaylar üzerinde duruyor.