CHP ve avaneleri Maltepe’de düzenlenen mitingde iktidara ve kurumlara kin kustu Milletin değil zilletin sesi!

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Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak içeren kararı onamasının ardından Bursa’dan Maltepe’ye alınan sözde ‘Milletin Sesi’ adlı miting, AK Parti, Erdoğan ve kamu kurumlarına yönelik nefret söylemlerine sahne oldu. 6’lı masa etrafında kümelenen zillet paydaşlarını buluşturan mitinge halk ilgi göstermezken, terörle iltisaklı örgütlerin, marjinal sol yapılanmaların, Gezicilerin ve LGBTİ’li sapkınların destek vermesi dikkat çekti. Kutuplaştırıcı bir dilin ve halkı sokaklara dökmeye yönelik provokatif söylemlerin kullanıldığı miting, ‘milletin değil zilletin sesi’ olduğunu ortaya koydu.

Nefret kustu

Her fırsatta sözde helalleşme çağrıları yaparak mütedeyyin kesime şirin gözükmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz 5’li çetelerin kurduğu düzeni bozacağız’ diyerek yine tehditler savurdu. Yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle operasyon düzenlenen CHP’li belediyelerin iyilikte yarıştığını iddia eden Kılıçdaroğlu, “Bunlara, mafyalara, baronlara ses çıkarmayanlar, iyilikte yarışan belediyelerimize baskı kuruyorlar. Ama belediye başkanlarımız, bütün kumpasları aşarak halka hizmetlerini sürdürüyor’ dedi.

Muhacirleri hedef aldı

Mitingde muhacirleri de hedef almayı sürdüren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bunların hepsini toplumdan söküp atmaya inanıyorum. Ülkeye gelen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğine inanıyorum. Devletimiz artık bu yükü taşıyamıyor. Bu nedenle gitmek zorundalar. Davulla, zurnayla, kardeşçe göndereceğiz. OBİT teşkilatını kuracağız. Suriye’ye Orta Doğu’ya barış getireceğiz.”

Hata yaptık itirafı

Partisinin geçmişte yaptığı hataları itiraf eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “CHP’de geçmişte şöyle yaptı böyle yaptı diyorlar. Evet hatalar oldu. Biz hatalarımızdan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Allah şahidimizdir ki kendimizi geliştirmek için çok çaba harcıyoruz. Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz.”

FETÖ’cü serbest kalacak

15 Temmuz FETÖ kalkışmasında aktif rol alan darbecileri serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları aktardı: “Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız, Harp Akademisi öğrencileri serbest bırakılsın istiyorsanız, eğitime ve sağlığa güzel bir bütçe ayrılsın istiyorsanız. Çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız bize katılın.”

Fondaşlar oradaydı

Yandaş sanatçıların ve paralı trollerin günler öncenden yaptığı çağrılara rağmen katılımın sınırlı kaldığı miting alanındaki boşluklar göze çarptı. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT, Maltepe’deki miting için ek seferler düzenleyeceğini günler öncesinden duyururken, İBB’ye ait teknelerle sahildeki alana bindirilmiş kıtaların taşınması dikkatlerden kaçmadı. Sözde “demokrasi” adı altında düzenlenen mitingi izlemek için 350 fondaş gazetecinin kayıt yaptırdığı açıklandı.

Geziciler sahnede

Saat 18’de başlaması gereken miting, meydandaki boşlukların dolması için kasıtlı olarak geciktirildi. Gezi davasında hapse mahkum edilenler ile Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin aileleri sahneye çıkarılarak, “Her yer Taksim Her yer direniş” ve “AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı. Kürsüde konuşma yapan Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman’ın, “Bu daha başlangıç” sözleriyle tehditler savurdu. Ajans işi trajikomik mitingte, ‘Kağıt toplayıcısı Nusret’, ‘Bulaşıkçı Nazife Canoğlu’, “Kasap Fatih Uludağ’, ‘Ev işçisi Muazzez Süngür’ ve ‘Esenyurtlu torna ustası Abdullah’ gibi isimlere konuşma yaptırıldı.

Adayımız Kemal

Öte yandan, miting öncesi Halk TV’ye konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, “Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden ‘gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu’ deniyordu, o ‘gönlümüzün’ kısmı biraz kalktı. Artık CHP’liler diyorum ama 6’lı masayı demiyorum; CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu” diyerek Genel Başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti.