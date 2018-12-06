CHP Tunceli belediye başkan adayı kim oldu 2019?

CHP Tunceli belediye başkan adayı kim oldu? CHP PM'si kararına göre aralarında Tunceli belediye başkan adayının da olduğu bazı illerin 2019 yerel seçim adaylarını açıkladı. CHP Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Bülent Ecevit Tatlıdil, CHP Karaman Belediye Başkan adayı Emin Ege, CHP Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen oldu. Peki CHP Tunceli belediye başkan adayı kim oldu? İşte CHP Tunceli belediye başkan adayı 2019 seçimleri...

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 6 Kasım Perşembe günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında bazı belediye başkan adayları daha açıklandı. CHP'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Tunceli belediye başkan adayı da yer aldı.

CHP Tunceli belediye başkan adayı kim oldu?

CHP Parti Meclisi’nde belirlenen adaylar arasında Tunceli belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan Aydın oldu.