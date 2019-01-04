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CHP Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP, Parti Meclisi (PM) Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Trabzon ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Sürmene belediye başkan adayı, CHP Ortahisar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

04 Ocak 2019 Cuma 17:14
CHP Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Trabzon ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Sürmene belediye başkan adayı, CHP Ortahisar belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 4'ü büyükşehir belediyesi olmak üzere 102 belde belediye başkan adayını daha belirledi. Peki CHP'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Trabzon Sürmene belediye başkan adayı Yaşar Emin

CHP Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı Mehmet Salih Akyüz

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5

CHP adayı M.volkan Canalioğlu % 24.9

MHP adayı Hüseyin Örs % 11.2

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:14
  1. CHP Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019
  2. CHP Sürmene belediye başkan adayı
  3. CHP Ortahisar belediye başkan adayı son dakika

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