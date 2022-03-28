CHP toplu taşımayla vatandaşı soyuyor!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimi bahane eden CHP’li belediyeler zamlarla vatandaşın ulaşımda belini bükerken, AK Partili belediyelerdeki bedeller emsallerine göre neredeyse yarı yarıya. İktidarı zamla suçlayıp âlâsını yapan, israf edebiyatı yapıp şatafatın dibine vuran, işsizlik var deyip işçi kıyımı gerçekleştiren CHP’li belediyeler, yönettikleri şehirlerde enflasyon odağı haline gelmiş durumda. Büyükşehirlerde ele geçirdikleri kentlere hizmetten çok heykel diken, hiçbir altyapı yatırımı yapmayıp konsere, saza-caza para gömen, kurumları yandaş ihya merkezi gibi kullanan CHP, vatandaşın cebine en çok ulaşım alanında göz dikiyor.

% 36 kesmedi % 50 daha istedi

Son olarak İstanbul’da 5.48 TL olan bilet fiyatına en az % 50 oranında zam yapmak yapmak istendi ancak İBB Meclisi’ndek AK Parti ve MHP’li üyelerin karşı oyuyla teklif reddedildi. CHP zihniyeti, bahane olarak akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı gösteriyor. Ancak aynı yakıtı aynı fiyata alan AK Partili büyükşehir belediyeleri, toplu taşıma bedellerinde emsalleriyle mukayese edildiğinde neredeyse yarı yarıya indirimli olarak fiyatlandırıyor. CHP’li büyükşehir belediyeler tek bilet fiyatını 7 TL’ye kadar fiyatlandırırken, AK Parti’li büyükşehirlerde 2,5 TL gibi düşük bedellerle dahi karşılaşılıyor. CHP’nin yönettiği büyükşehir belediyelerinden Hatay ve Adana’da tek bilet 7 TL, Antalya’da 6,70 TL, Muğla’da 6,65 TL. Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara ve Tunç Soyer’in başındaki İzmir’de tek bilet 6,5 TL. İmamoğlu’nun karabasan gibi çöktüğü İstanbul’da bilet fiyatı 5,48 TL olarak vatandaşa yansıtılıyor. Onların aksine AK Parti idaresindeki Konya ve Trabzon’da tek bilet 2,50 TL. Şanlıurfa’da 2,70 TL’lik bedel yürürlükte. CHP’li belediyelerde 5 TL’nin altında toplu taşıma bileti neredeyse yokken, bilet fiyatını 5 TL bandının altında tutan AK Partili büyükşehir belediyeleri şunlar: Sakarya 4,75 TL, Kayseri, Erzurum, Malatya, Samsun ve Denizli 4,5 TL, Kahramanmaraş 4,40 TL, Ordu 4,25 TL, Gaziantep 4,15 TL, Kocaeli 4 TL.

Enflasyon canavarları

Son 2 yıllık zam oranlarına bakıldığında da CHP’li belediyelerin ulaşımdaki enflasyonun ana sebebi olduğu görülüyor. Toplu ulaşımda 2020’ye oranla; CHP’li Aydın % 150, Hatay % 135, Mersin % 130, Muğla % 118, İstanbul ve Antalya % 110, Ankara % 100, Adana % 90, İzmir % 83 nispetinde fiyat şişirdi. Aynı dönemde AK Partili belediyelerdeki fiyat değişimleri ise şöyle: Konya ZAM YOK, Sakarya ve K.Maraş % 57, Samsun ve Kayseri % 50, Bursa % 39, Ordu, Denizli ve Erzurum % 30, Trabzon % 25, Şanlıurfa % 20, Kocaeli % 15