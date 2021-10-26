CHP tezkereye böyle kılıf uydurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda oylanacak.

CHP 'hayır' diyecek

Milli konularda asla Türkiye lehine tavır almayan CHP, tezkere meselesinde de şaşırtmadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl uzatan tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

Algıya başladılar

Türkiye'nin güney sınırlarını korumak ve terör örgütünün bölgede bir kanton oluşumuna girmesini engellemek için TBMM'ye getirilen tezkereye 'hayır' oyu vereceğini açıklayan CHP yönetimi bir de algıya başladı. CHP, sosyal medya hesaplarından 'Suriye ile savaşmayacağız' yazılı afişler paylaşarak sanki tezkere Suriye ile Türkiye'nin savaşa girmesi için oylanıyormuş algısına başladı. CHP'nin bu afişleri, 'tezkereye hayır demesine kılıf olarak yorumlandı.



Kılıçdaroğlu: YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz

Öte yandan Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine darbe vurulmak için hazırlanan tezkereye 'hayır' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini bulundukları yerde kendi halkını savunan bir örgüt olduğunu söylemişti.