CHP teşkilatında kıyım devam ediyor

CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, genel merkez tarafından görevden almalarına ilişkin, “Bu endişe şu anda tüm örgütlerde var, acaba biz de bir faksla, bir maille görevden alınacak mıyız?” dedi. Gölbucaklı, genel merkezin talimatıyla yönetim kuruluyla birlikte görevden alınmalarına ilişkin parti binasında açıklamada bulundu. 4 yıldır görevini layıkıyla yaptığını belirten Gölbucaklı, şöyle devam etti: “Biz yine partimizin askeriyiz, emektarıyız. Bu yönetim, birilerinin kişisel ikballeri uğruna görevden alınmıştır. Buna sebep olanları da yönetim kurulu adına kınıyorum. Seçimden sonra milletvekilimiz partimize iki kez gelmiştir. Bizler hak, hukuk, adalet diye 400 kilometre yol yürüdük. Bu adalet elbet bir gün kendiliğinden yerini bulacaktır.”