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CHP tescilli örtü düşmanı
Siyaset CHP tescilli örtü düşmanı
Siyaset

CHP tescilli örtü düşmanı

HDP ve İP’in desteğiyle yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden CHP, bunun verdiği şımarıklıkla mütedeyyin kesimin kutsallarına saldırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 09:42:00 -
CHP tescilli örtü düşmanı

 Zekeriya Say  İstanbul 

HDP ve İP’in desteğiyle yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden CHP, bunun verdiği şımarıklıkla mütedeyyin kesimin kutsallarına saldırmaya başladı. CHP’li Edremit Belediyesi ve arka bahçesi ÇYDD’nin düzenlediği törende çarşaflı bir kadının zincire vurulması, CHP’nin tesettür düşmanlığını yeniden hatırlattı. İşte CHP’li yobazların son vukuatları...

“Bez parçası” hezeyanı

Katıldığı mezhepçi bir TV kanalında başörtüsünü “Bir metrekarelik bez parçası” olarak nitelendiren Kemal Kılıçdaroğlu, SSK genel müdürlüğü döneminde de Avcı ve Fatma Şahan adlı iki başörtülünün atanmasını onaylamak için başlarını açma şartı koşmuştu. CHP Grup Başkan Vekili olduğu dönemde ise üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren kanunun durdurulması için 112 milletvekilinin imza attığı dilekçeyle Anayasa Mahkemesi’nin yolunu tutarak iptal davası açtı. “Ben üniversitede başörtümle okumak istiyorum” diyen bir genç kıza, “Devletin kuralları var bunlara uymak zorundayız. Yoksa anarşi olur” cevabı vermişti.

Memur olamazlar

CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de 2016’da, polis ve askeriyede başörtüsünün serbest olmasını ‘laikliğe ve anayasaya aykırı’ olarak nitelemişti. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise, ‘Türbanlı bir hakim olmaz, türbanlı bir polis olmaz, türbanlı bir subay da olmaz” açıklamasını yaptı.

Kırmızı görmüş gibi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında. Ve ya atom çekirdeğini parçalarız” paylaşımıyla başörtüsüne dil uzattı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atadığı Yeşim Meltem Şişli ise başörtülülere, “Kapalısınız, ter içinde kalırsınız, kokarsınız” şeklinde hakaret etti. CHP Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Önay Taşdelen de kamuda başörtüsü özgürlüğü isteyenlere, “nankör köpekler”, “Karakter fukaraları” diye küfretti. Eski CHP Milletvekili Canan Arıtman da “Sümerlerde fahişeler örtünmüş” gibi skandal sözlerle tesettürü hedef aldı. CHP benzer manzaraları her sene sergilemeye devam ediyor.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

acil ERKEN YEREL SECIM...KACINILMAZ!...ATALIM BUNLARI TARIHIN ÇÖPLÜGUNE

....
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Maraşlı

Merhum Erbakan hocamız in kemikleri sizlamistir.k.mol. ve avaneleri chpkk li belediyelerin kazanmasında eğer bir oyunuz dahi varsa bu örtü düşmanlarının bu şekilde simarmalsrina vesile iseniz dedem sütçü İmam mezardan kalksa İlk önce sizin alanınızın ortasından vururdu Fransizi yere serdiği gibi. hocam geride bıraktığın avanelerini soracak olursa onlar çarşaf düşmanları ,chpkk,ve fetocular ile kol kola lar....
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