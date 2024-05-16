CHP teröristlere kalkan oldu! Özgür Özel'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak söylem

PKK terör örgütünün talimatıyla terör sempatizanlarını sokağa çıkmaya çağırarak şiddet ortamına zemin hazırlayan Selahattin Demirtaş ile sırtını terör örgütlerine yasladığını açıklayan Figen Yüksekdağ'a verilen cezalar, terör sevicileri ve CHP'yi rahatsız etti.

Aralarında şehit Yasin Börü'nün de olduğu 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör olaylarının sorumlularına verilen cezaları fazla bulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha da ileri giderek iktidarı hedef aldı.

"Bu dava siyasi davadır"

Sözcü TV canlı yayınına katılan Özel şunları söyledi:

Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır.

"Demirtaş'a ve Yüksekdağ'a verilen cezalar kabul edilebilir değil"

Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş'a ve Fiden Yüksekdağ'a verilen cezalar, görevlerinin başındayken bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok. Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil."