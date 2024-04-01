CHP teröristlere cesaret verdi! PKK'nın avlandığı bölgede yıllar sonra ortaya çıkan manzara
Yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'nin ittifak otağı DEM Parti'nin seçim kutlamasının gerçekleştiği Hakkari'de bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.
Türkiye 31 Mart seçimlerinde sandık başına giderek yerel ve mahalli yöneticilerini seçti.
Seçim öncesi CHP ve DEM Parti arasında 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan seçim pazarlığının ilk yansımaları ortaya çıkmaya başladı.
Teröristbaşı Öcalan için slogan attılar
DEM Parti'nin Diyarbakır'daki seçim kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasının ardından Hakkari'de de bir terör skandalına daha imza atıldı.
CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Hakkari'de gerçekleştirilen seçim kutlamalarında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.
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