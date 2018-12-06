CHP Tekirdağ ilçeleri belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Tekirdağ ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Çerkezköy belediye başkan adayı, CHP Kapaklı belediye başkan adayı, CHP Malkara belediye başkan adayı, Marmara Ereğlisi belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Tekirdağ belediye başkan adayları kim oldu?

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi