CHP tehdit etmişti! Muharrem İnce'den flaş hamle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik 'Parti kurmak için para aldı' iddiası sonrası CHP liderini hedef alan açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, parti yönetiminin boykot kararı aldığı CNN Türk yayınına konuk olacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Millet İttifakı'nı bozmak için para karşılığında parti kurmakla suçlanan CHP'li Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına katılacağını duyurdu.
CHP, geçtiğimiz aylarda MYK toplantısında CNN Türk'e hiçbir CHP'linin çıkmaması kararı almıştı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, “Partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır” demişti.
Üç CHP'li ihraç edilmişti
Alınan karardan sonra kanala konuk olan parti üyeleri Ümit Kocasakal, Avukat İrem Çiçek ve eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP yönetimince ihraç edilmişti.