  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP tehdit etmişti! Muharrem İnce'den flaş hamle
Gündem

CHP tehdit etmişti! Muharrem İnce'den flaş hamle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik 'Parti kurmak için para aldı' iddiası sonrası CHP liderini hedef alan açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, parti yönetiminin boykot kararı aldığı CNN Türk yayınına konuk olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:50:00 -
CHP tehdit etmişti! Muharrem İnce'den flaş hamle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Millet İttifakı'nı bozmak için para karşılığında parti kurmakla suçlanan CHP'li Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına katılacağını duyurdu.

CHP, geçtiğimiz aylarda MYK toplantısında CNN Türk'e hiçbir CHP'linin çıkmaması kararı almıştı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, “Partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır” demişti.

Üç CHP'li ihraç edilmişti

Alınan karardan sonra kanala konuk olan parti üyeleri Ümit Kocasakal, Avukat İrem Çiçek ve eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP yönetimince ihraç edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu
Gündem

İran tarafını seçti! Dağlık Karabağ açıklaması gündem oldu

Azerbaycan ile savaş süresince Ermenistan'a yaptığı sevkiyatlar nedeniyle tepki çeken İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanlığ..
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay