CHP tabanı o konuda Erdoğan'a tam destek veriyor

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı bir anketi yazısına konu eden Kurtuluş Tayiz, Yarkadaş'ın takipçilerine hükümetin Rusya politikasını sorduğunu, 38 bin 148 kişinin katıldığı anketten yüzde 74 civarında "Doğru buluyorum" sonucu çıktığını ifade etti. İşte Akşam gazetesindeki o dikkat cekici yazı:

"CHP'nin eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş'ın önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı anketin sonuçları CHP tabanının duygu ve düşüncelerini yansıtması bakımından önemliydi.

CHP'li Barış Yarkadaş, takipçilerine hükümetin Rusya politikasını sordu. 38 bin 148 kişinin katıldığı anketten "Doğru buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 74 civarında. "Yanlış buluyorum" diyenler ise yüzde 11'de.

Bu anketten çıkarılacak ilk ders; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere muhalefet partilerinin, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki temelsiz eleştirileri ve önerilerini bir tarafa bırakıp seçmen tabanlarının sesine kulak vermeleri olmalı.

Hatırlayalım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ne demişti?

"Rusya ile bağlarımızı koparalım, derhal NATO'yla birlikte hareket edelim!"

Yani?

"NATO'yla beraber Rusya'ya yaptırım yapalım!"

Meral Akşener biraz daha ileri giderek "Putin Türkiye için tehdit oluşturuyor" demiş ve "Rusya'ya yaptırım" önermişti.

Diğer muhalefet parti liderleri de aynı şekilde Türkiye'yi Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımlara katılmaya çağırmıştı.

Sırtlarında yumurta küfesi taşımayanların yerçekiminden kopuk değerlendirmeler yapması elbette normal. Ne de olsa ülke yönetmiyorlar. Savaşın ekonomik, siyasi yansımalarını tek tek hesap etmesi gereken onlar değil. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarında bütün ülkenin sorumluluğu var. Bir yandan devletin, bir yandan milletin sorumluluğunu taşıyor.

Buna rağmen krizin iki tarafıyla da görüşen, konuşan tek ülke Türkiye. Ekonomik istikrarımız, güvenlik ihtiyaçlarımız için ne gerekiyorsa onu yapıyor hükümet. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın büyüyerek Avrupa ve dünyaya sıçramasını engellemeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Denge politikası yürüterek, her iki tarafa da yakın durarak, ateşkes için arabuluculuk üstlenerek uluslararası toplumun da takdirini kazanıyor Erdoğan.

CHP'li Barış Yarkadaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı basit bir anket bile kamuoyunun Türkiye'nin duruşunu takdir ettiğini gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener başta olmak üzere muhalefet liderleri, bu noktada kendi seçmen tabanlarıyla kopuk durumda. Konuşmayı kesip biraz da dinlemesini bilseler belki kendi seçmen tabanlarını da duyabilecekler. Bir kez daha görülüyor ki milletin sesine en iyi kulak veren lider Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefetin kulağı Batılı başkentlerden gelen seslere açık. Bu yüzden kendi seçmen tabanlarının seslerini duymuyorlar. Bu yüzden hiçbir krizde milli bir duruş sergileyemiyorlar!"