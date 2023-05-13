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Siyaset CHP sonunda itiraf etti! "HDP ile gizli ortağız"
Siyaset

CHP sonunda itiraf etti! "HDP ile gizli ortağız"

Yeniakit Publisher
2023-05-13 07:43:00 -
CHP sonunda itiraf etti! "HDP ile gizli ortağız"

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile demokrasi ve insan haklarını ilerletmek için zımnen ittifak içinde olduklarını söyledi.

Kaboğlu, France24 televizyon kanalında Stephanie Antoine’ın moderatörlüğünde yayınlanan Le Debat (Müzakere) programına konuk oldu.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tartışıldığı programda, ekrana “Türkiye: Peki Erdoğan kaybederse? Uluslararası satranç tahtası ters çevrilebilir” alt yazısı da yansıtıldı.

Sunucunun "Kürt meselesi" ifadesini kullanarak konuya ilişkin yönelttiği soru üzerine Kaboğlu, "Zaferimizle bu meselenin çözüleceğini söyleyebilirim. Belki biraz erkenden söylemiş olabilirim ama her halükarda HDP, demokrasi ve insan haklarını ilerletmek için bizim zımnen ittifak içinde olduğumuz bir partidir." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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