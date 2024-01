CHP sokağa çıkıyor... 14 Ocak için çağrı

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından olağanüstü gündem ile toplandı. Saat 12.00’de başlayan ve 14.50’de sona eren MYK’nin ardından hemen PM toplantısına geçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 18.00’de biten PM’nin ardından gazetecilerin karşısına geçti.

PM salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özgür Özel, PM toplantısında alınan kararları açıkladı. PM’nin aday gündemiyle toplanmasının planlandığını ifade eden Özel, Yargıtay’ın Can Atalay kararı nedeniyle adayların 8 Ocak haftasındaki PM’de açıklanacağını belirtti. Özel, ön seçimleri tamamlanan seçim çevrelerindeki adayların belirlendiğini ancak PM’nin tek gündeminin, “Sivil darbe girişimi” olarak nitelendirdiği Yargıtay’ın kararı olduğunu kaydetti.

Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi:

Özgür Özel’deki Can Atalay ve Osman Kavala aşkı

“Bugün eğer ki Can Atalay serbest kalmış olsaydı da bugün esir tutulan Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in Recep Tayyip Erdoğan’ın açık talimatıyla yeniden yargılanıp, yine hiçbir delil olmadan tamamen hukuka aykırı bir şekilde cezalandırıldıkları gerçeğini değişmeyecekti. Gezi Davası, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kin davasıdır. Gezi Davası, Erdoğan’ın kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları içeride tuttuğu bir davadır.

Beş tane celladın hukuk katletmesine, geleceğimizi karartmasına sessiz kalmayacağız.

Bir büyük yalanı daha milletin önünde mahkum etmek boynumuzun borcudur. Orada haksız yere yargılananlardan biri de Can Atalay’dır. Atalay, milletvekili adayı olmuş ve Hatay halkının oyu ile seçilmiştir. Can Atalay milletvekili olmak için başvurduğunda ona bunun önünde bir engel olmadığına dair bir evrak verilmiştir. Ve ismi, birleşik oy pusulasına devlet tarafından yazılmıştır.

Ama birileri Can Atalay’a ve onu seçenlere, ‘Siz bilmezsiniz ama onun talimatıyla biz biliriz’ demiştir. Can Atalay 600 milletvekilinin oyları ile İnsan Hakları Komisyonu’na seçilmiştir ama birileri, ‘Hadi oradan, siz bilmezsiniz ama onun talimatıyla biz biliriz’ demiştir. Bu Devlet Bahçeli’nin, 600 milletvekilinin, mahkemede tarafsız davranacağına yemin edenlerin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyor. Mesele yalnızca Can Atalay değil, Anayasa’nın 153’üncü maddesinin yok sayılması meselesidir.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun beş hakim için görevden el çektirme kararını almalarını Anayasal görevleri olduğunu hatırlatıyoruz.

Bu hukuk tanımazlığa, bu Saray’dan cesaretle yapılan cellatlığa Yargıtay’ın tüm üyelerinin dahil edilmesini kabul etmiyoruz. Yargıtay Genel Kurulu çıksın, ‘Bu karar hukukidir’ desin. Beş tane celladın hukuk katletmesine, geleceğimizi karartmasına sessiz kalmayacağız.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

CHP Lideri Özgür Özel, 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15.00’te Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Özel, Meclis’teki muhalif partilerin bu çağrıya karşılık verdiğini söyledi. Özel ayrıca 14 Ocak’ta, “Geleceğimize sahip çıkıyoruz” sloganı ile büyük bir miting düzenleneceğini duyurdu. CHP Lideri, saat 13.00’te Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek mitinge tüm yurttaşların katılması için de çağrıda bulundu.