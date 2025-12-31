  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama
Dünya

Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama

Gazze’deki koşullara ilişkin değerlendirme yapan İsviçre yönetimi, bölgede yaşanan insani krizin derinleştiğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada kış şartlarının durumu daha da zorlaştırdığı vurgulandı.

Gazze’de yaşanan insani krize ilişkin uluslararası tepkiler sürerken, İsviçre hükümetinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gazze'deki insani durum felaket boyutunda, kış şartları bunu daha da kötüleştiriyor” ifadeleri kullanıldı.

 

Geçiş noktaları açılmalı

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, İngiltere tarafından başlatılan ortak dışişleri bakanları bildirisini desteklediği belirtilen açıklamada, bu bildiride, İsrail yetkililerine Gazze'ye engelsiz insani yardıma erişimi sağlama, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in faaliyet göstermesine imkan tanıma, çift kullanımlı eşyalara yönelik aşırı kısıtlamaları kaldırma ve insani yardımı geniş ölçekte ulaştırmak için geçiş noktalarını açma çağrılarının yer aldığı kaydedildi.

Dört büyüklerden 1 Ocak paylaşımı: Gazze için buluşuyoruz
Dört büyüklerden 1 Ocak paylaşımı: Gazze için buluşuyoruz

Gündem

Dört büyüklerden 1 Ocak paylaşımı: Gazze için buluşuyoruz

Gazze'den yürekleri yakan haber
Gazze'den yürekleri yakan haber

Dünya

Gazze'den yürekleri yakan haber

Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda
Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda

Gündem

Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Gazze’ye destek
Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Gazze’ye destek

Aktüel

Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay iş birliğiyle Gazze’ye destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23