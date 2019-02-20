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CHP Şişli meclis üyeleri 2019

CHP Şişli meclis üyesi aday listesi. CHP Şişli belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’i aday gösterdi. Muammer Keskin ile birlikte Şişli yarışacak CHP Şişli belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Şişli belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:44
CHP Şişli meclis üyeleri 2019

CHP Şişli belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’i aday gösterdi. Muammer Keskin ile birlikte Şişli yarışacak CHP Şişli belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Şişli belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP İstanbulŞişli İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Levent Üzümcü, Seyfi Erbaş, Resul Emrah Şahan, Umut Şenol, Ahmet Tarık İşmen, Fatoş Hamzalı, Selina Doğan.

CHP Şişli belediye meclis üyeleri 2019 listesi

RESUL EMRAH ŞAHAN

SEYFİ ERBAŞ

UMUT ŞENOL

AHMET TARIK İŞMEN 

FATOŞ HAMZALI 

LEVENT ÜZÜMCÜ

SELİNA DOĞAN

EROL BEYAZTAŞ

SEVAL ÖZSATICI

TUNCAY İŞCEN

OYA AKDENİZ 

BİROL AKGÜNEŞ

DOĞAN KILIÇ

HASAN ERCAN

ZEHRA CEMRE ÖZYALÇIN

HAKAN AKA

TURGAY KESKİN

HAMDİ GÜLPINAR

EMİN VAHAP ŞİMŞEK

İLHAN ÜMİT GÜVEN

AYŞEGÜL ÇELEBİ

İSMAİL YÜKSEL

EMRAH SOLAKLAR

GÜLER DAĞIDIR

ZEHRA AYDOĞAR

HÜSEYİN DUMAN

AYŞE DEVRİM DALAR

AYŞE ESRA GÜCÜYENER

KAZIM KOÇ

ERSİN ÇOLAK

YÜCEL GÖKÇEK

KONTENJAN

NURETTİN TAN

HACER FOGGO

MEDET ÇEKEMCİ

CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri

Şişli 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Hasan Hayri İnönü % 61.6

AK Parti adayı Mukadder Başeğmez % 27.5

HDP adayı Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu % 4.1

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:44
  1. İstanbul
  2. CHP şişli meclis üyesi adayları
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