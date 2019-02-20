CHP Şişli meclis üyeleri 2019 CHP Şişli meclis üyesi aday listesi. CHP Şişli belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’i aday gösterdi. Muammer Keskin ile birlikte Şişli yarışacak CHP Şişli belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Şişli belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Şişli belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’i aday gösterdi. Muammer Keskin ile birlikte Şişli yarışacak CHP Şişli belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Şişli belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. CHP İstanbulŞişli İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Levent Üzümcü, Seyfi Erbaş, Resul Emrah Şahan, Umut Şenol, Ahmet Tarık İşmen, Fatoş Hamzalı, Selina Doğan. CHP Şişli belediye meclis üyeleri 2019 listesi RESUL EMRAH ŞAHAN SEYFİ ERBAŞ UMUT ŞENOL AHMET TARIK İŞMEN FATOŞ HAMZALI LEVENT ÜZÜMCÜ SELİNA DOĞAN EROL BEYAZTAŞ SEVAL ÖZSATICI TUNCAY İŞCEN OYA AKDENİZ BİROL AKGÜNEŞ DOĞAN KILIÇ HASAN ERCAN ZEHRA CEMRE ÖZYALÇIN HAKAN AKA TURGAY KESKİN HAMDİ GÜLPINAR EMİN VAHAP ŞİMŞEK İLHAN ÜMİT GÜVEN AYŞEGÜL ÇELEBİ İSMAİL YÜKSEL EMRAH SOLAKLAR GÜLER DAĞIDIR ZEHRA AYDOĞAR HÜSEYİN DUMAN AYŞE DEVRİM DALAR AYŞE ESRA GÜCÜYENER KAZIM KOÇ ERSİN ÇOLAK YÜCEL GÖKÇEK KONTENJAN NURETTİN TAN HACER FOGGO MEDET ÇEKEMCİ CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri Şişli 2014 yerel seçim sonuçları CHP adayı Hasan Hayri İnönü % 61.6 AK Parti adayı Mukadder Başeğmez % 27.5 HDP adayı Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu % 4.1

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