CHP Şişli meclis üyeleri 2019
CHP Şişli meclis üyesi aday listesi. CHP Şişli belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’i aday gösterdi. Muammer Keskin ile birlikte Şişli yarışacak CHP Şişli belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Şişli belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.20 Şubat 2019 Çarşamba 09:44
CHP Şişli belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’i aday gösterdi. Muammer Keskin ile birlikte Şişli yarışacak CHP Şişli belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Şişli belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHP İstanbulŞişli İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Levent Üzümcü, Seyfi Erbaş, Resul Emrah Şahan, Umut Şenol, Ahmet Tarık İşmen, Fatoş Hamzalı, Selina Doğan.
CHP Şişli belediye meclis üyeleri 2019 listesi
RESUL EMRAH ŞAHAN
SEYFİ ERBAŞ
UMUT ŞENOL
AHMET TARIK İŞMEN
FATOŞ HAMZALI
LEVENT ÜZÜMCÜ
SELİNA DOĞAN
EROL BEYAZTAŞ
SEVAL ÖZSATICI
TUNCAY İŞCEN
OYA AKDENİZ
BİROL AKGÜNEŞ
DOĞAN KILIÇ
HASAN ERCAN
ZEHRA CEMRE ÖZYALÇIN
HAKAN AKA
TURGAY KESKİN
HAMDİ GÜLPINAR
EMİN VAHAP ŞİMŞEK
İLHAN ÜMİT GÜVEN
AYŞEGÜL ÇELEBİ
İSMAİL YÜKSEL
EMRAH SOLAKLAR
GÜLER DAĞIDIR
ZEHRA AYDOĞAR
HÜSEYİN DUMAN
AYŞE DEVRİM DALAR
AYŞE ESRA GÜCÜYENER
KAZIM KOÇ
ERSİN ÇOLAK
YÜCEL GÖKÇEK
KONTENJAN
NURETTİN TAN
HACER FOGGO
MEDET ÇEKEMCİ
CHP Kadıköy belediye meclis üyeleri 2019 seçimleri
Şişli 2014 yerel seçim sonuçları
CHP adayı Hasan Hayri İnönü % 61.6
AK Parti adayı Mukadder Başeğmez % 27.5
HDP adayı Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu % 4.1
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