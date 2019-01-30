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CHP Şişli belediye başkan adayı 2019 kim son dakika

Mustafa Sarıgül Şişli’den aday gösterilmeyince CHP’den istifa etti. CHP MYK'da Şişli adayı olarak geçen Fidan Aslan Eroğlu'nun ismi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa etmesi üzerine PM'de geri çekilmişti. Kılıçdaroğlu, Şişli’de Mustafa Sarıgül’e karşı güçlü bir adayı sahaya sürmek istiyor. Peki CHP Şişli belediye başkan adayı kim? CHP Şişli belediye başkan adayı Gürsel Tekin mi?

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
CHP Şişli belediye başkan adayı 2019 kim son dakika

Mustafa Sarıgül Şişli’den aday gösterilmeyince CHP’den istifa etti. CHP MYK'da Şişli adayı olarak geçen Fidan Aslan Eroğlu'nun ismi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa etmesi üzerine PM'de geri çekilmişti. Kılıçdaroğlu, Şişli’de Mustafa Sarıgül’e karşı güçlü bir adayı sahaya sürmek istiyor. Peki CHP Şişli belediye başkan adayı kim? CHP Şişli belediye başkan adayı Gürsel Tekin mi?

 

CHP, şimdiye kadarki 7 PM toplantısında 842 aday belirledi. Aday belirlenen iller arasında İstanbul ilçeleri de yer aldı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. CHP’nin İstanbul’da güçlü olduğu ilçelerin başında Şişli gelmekte. Son PM toplantısında Şişli belediye başkan adayılığı için Fidan Aslan Eroğlu’nun ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Canan Kaftancıoğlu’nin itirazı sonrası CHP’nin Şişli belediye başkan adayı bir sonraki PM toplantısına kalı. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) PM'nin tarihi de belirlendi. Buna göre PM, 2 Şubat Cumartesi günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını tespit edecek.

CHP’nin Şişli belediye başkan adayı kim?

CHP’nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda istekli olan Gürsel Tekin’in yerine Ekrem İmamoğlu aday gösterildi. Mustafa Sarıgül’ün Şişli’den aday olmasıyla birlikte Şişli’yi kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Gürsel Tekin’in kapısını çalacak. Şişli'den aday gösterilmeyeceğini öğrenen Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Demokratik Sol Parti'ye geçti ve Şişli'den aday olacağını açıkladı. CHP, Mustafa Sarıgül'ün bu hamlesine karşılık olarak Gürsel Tekin'i vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. CHP’nin Şişli belediye başkan adayı kim?
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