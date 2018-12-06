CHP Sinop ilçeleri belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Sinop ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Ayancık belediye başkan adayı, CHP Durağan belediye başkan adayı, CHP Dikmen belediye başkan adayı, CHP Erfelek belediye başkan adayı, CHP Gerze belediye başkan adayı, CHP Sinop belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Sinop belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Sinop Ayancık belediye başkan adayı Hayrettin Kaya

CHP Sinop merkez belediye başkan adayı Barış Ayhan

CHP Sinop Durağan belediye başkan adayı Mustafa Eker

CHP Sinop Dikmen belediye başkan adayı Saim İstanbullu

CHP Sinop Erfelek belediye başkan adayı Muzaffer Şimşek / (mevcut başkan)

CHP Sinop Gerze belediye başkan adayı Osman Beloavcıklı (mevcut başkan)

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi