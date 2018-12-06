CHP Sinop belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi

CHP Parti Meclisi’nde 16 ilin belediye başkan adaylarını son dakika belirledi. isimleri belirlenen belediye başkan adayları arasında Sinop belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Sinop Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte CHP Sinop belediye başkan adayları...

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 6 Aralık Perşembe günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 16 ilin belediye başkan adayının ismi kesinleşmiş oldu.

CHP Sinop belediye başkan adayı belli oldu mu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanan belediye başkan adayları arasında Sinop belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan oldu.

Sinop 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Baki Ergül % 54.3

AK Parti adayı Hamza İnce % 37.4

MHP adayı İlhan Aydemir % 6.3

Sinop 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 55.38

CHP: % 24.43

İYİ Parti: % 9.45

MHP: % 7.19

HDP: % 1.53

SP: % 1.13

AK Parti Sinop Milletvekili

Nazım Maviş

CHP Sinop Milletvekili

Barış Karadeniz