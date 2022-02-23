CHP şimdi HDP’yi bile aratmıyor! Yuh olsun sana Meral Akşener yuh be

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "CHP’ye de, İP’e de; Yuh olsun size, yuh be!" başlıklı bugünkü köşe yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti ile kurduğu ittifak sayesinde iktidara geldiklerinde, ilk iş olarak PKK’ya destek çıkan akademisyenlerin üniversiteye geri geleceklerini dair açıklaması üzerinden İP Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Meral Akşener saf mı?

Yoksa işine gelen bir istismarda, gönüllü oyunculuk mu yapıyor?

Soruyoruz, “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi adı altında PKK’lı teröristlere can suyu olmaya çalışan sözde öğretim üyeleri, sizin iktidarınızda bir hafta içinde görevlerine iade edilecekmiş, ne dersiniz?” diye..

Tek kelime ile cevap yok.

O başka işlerle uğraşıyor..

Ekrem İmamoğlu’nun iki günde bir portre satın aldığı Londra’da, sokaklara “Apo için özgürlük” afişleri asılmış..

“Bu afişler nerede asılmış, ben kime soruyorum” demeden..

“Sakın ha sakın” diye söze başlıyor..

“Apo’yu serbest bırakma hazırlığı varsa, sakın ha sakın” diyor, Tayyip Erdoğan’ı suçlamaya çalışıyor..

Ben de kendisine tekraren hatırlatıyorum:

“Sakın ha sakın Akşener.. CHP ile yaptığınız ittifakta, ortaklarınıza şimdiden hatırlatmazsanız.. Sandıkdan çıkan oylara, 2018’dekini bir kenara bırakın.. Bu sefer hepten şaşar kalırsınız..”

“Milliyetçiyim” diyeceksiniz.

“Ülkücüyüm” diyeceksiniz..

Partinizin milletvekillerinin hemen hepsi, “Fırat Çakıroğlu, üniversitedeki PKK’lı teröristler tarafından şehit edildi” diyerek oy avcılığı yapacaklar..

Ama..

CHP Genel Başkanı, İyi Parti ile kurduğu ittifak sayesinde iktidara geldiklerinde, ilk iş olarak PKK’ya destek çıkan akademisyenlerin üniversiteye geri geleceklerini açıklamasına rağmen..

Bir tane İyi Partili yiğit çıkıp da, “Ne saçmalıyorsun sen? Kendi adına konuş. ‘İktidara geldiğimizde’ diye bir cümle kurma.. Bizi işin içine katma.. ‘İttifak olmaksızın iktidara gelirsek’ diye açıklıyorsan, açıkla” demiyorlar..

Diyemiyorlar.. Adeta tepede bir büyük patron duruyor..

Neyi konuşacaklarına, neyi konuşmayacaklarına karar veriyor..

793 güvenlik mensubumuzun şehit edildiği hendek operasyonlarında, PKK’lı teröristlerin ağır silahlarla işkence altına alındığını iddia edecek kadar ahlaksızlaşan sözde akademisyenleri üniversiteye geri döndürme sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin, Yeniçağ gazetesinde haber olup olamayacağını merak ettiğimi yazmıştım..

Dün İyi Parti milletvekili Ahmet Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesine baktım..

Birinci sayfalarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı röportajdaki başka sözleri vardı..

Ama..

“İktidara geldiğimizde, bir hafta içinde, akademisyenleri tekrar üniversiteye geri alacağım” açıklaması, okurlara aktarılmamıştı..

Bu sansür değil de nedir?

(...)