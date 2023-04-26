CHP, seçim için dağıttığı ürünle alay konusu oldu

CHP'nin seçim kampanyasında dağıttığı temizlik deterjanı alay konusu oldu.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Kemal Bey, CHP'nin medya mahallesindeki 'Ev hanımları cahil oldukları için, makarna ve kömür aldıkları için AKP'ye oy veriyor' türünden yayınlara da bir el atmalı" çağrısında bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

"Soğan üzerinden iktidara eleştirilerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu dün, "Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık" özeleştirisini araya sıkıştırıverdi.

Acaba kim bu "Çobanın oyuyla benimki bir mi" dedikleri için CHP'den uzaklaştırılanlar?

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Neyse...

2023 dünyası için minnacık olsa da Cumhuriyet'in kurucu partisi için kuşkusuz büyük bir adım!

Kemal Bey, CHP'nin medya mahallesindeki "Ev hanımları cahil oldukları için, makarna ve kömür aldıkları için AKP'ye oy veriyor" türünden yayınlara da bir el atmalı.

Şunun şurasında seçimlere ne kaldı?

Biraz sabretsinler...

Eğer kazanırlarsa, "15 Mayıs sonrası takiye yapmak zorunda kalmayacağız" diye vaatlerde bulunan Canan Kaftancıoğlu'nun da vurguladığı gibi, kaldıkları yerden gündelik faşizme devam edecekler."