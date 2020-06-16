CHP sayesinde eski günlerine döndü... Haliç'i 26 yıl önce yok olmaktan kurtaran Prof'tan can alıcı uyarı!

İstanbul'un Altınboynuzu Haliç'te iç burkan kirlilik görüntülerin yaşanmasının ardından İBB'nin atacağı adımları tüm Türkiye merakla bekliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, 26 yıl önce kirlilik ve koku nedeniyle beton dökülerek kapatılması tavsiye edilen Haliç'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde bilimsel tekniklerle yok olmaktan kurtaran en önemli isimlerden Prof. Dr. Mustafa Öztürk dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Haliç'in çamur üretebilen bir yer olması nedeniyle sürekli özel bir teknikle taranması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, "Haliç bir koydur, sürekli temizlenmesi gerekiyor. Son günlerde yaşanan değişim, taramadan dolayı mı oluştu? Bunun acilen tespit edilmesi lazım. Bunun acilen yapılması lazım. Alınır numuneler çalışmalar yapılır, bu renk, bu kirlilik bundan dolayı oluştu denilir. Ya da atıksu geliyor mu ona bakılır. Eğer bu aylarda planktonlar oluşuyor deniliyorsa, planktonların oluştuğu ve oluşmadığı yerlerden numuneler yapılır. Analizler yapılır. Bu şeffaf şekilde güvenli yapılır. Buna göre Haliç'in durumunun sebebi konulur. Sürekli konuşuluyor ama bilimsel çalışma yapılmıyor. Acilen veri toplanması lazım. Şu anda son durumla ilgili hiçbir veri yok" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı. İlk incelemesi yapılan numuneler bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda, geniş kapsamlı olarak incelenmek üzere mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti.