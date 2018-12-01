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"CHP, Sarıgül'ü aşmanın formülünü arıyor"

Mustafa Sarıgül CHP'nin Şişli adayı olmak istese de, parti genel merkezinin eski başkanı "aşmak için" formül aradığı ifade edildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:42
"CHP, Sarıgül'ü aşmanın formülünü arıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkenin kaymağını yiyorlar" diyerek eleştirdiği semtlerin başında gelen Şişli için aday olmak isteyen Mustafa Sarıgül için, Sözcü yazarı Can Ataklı'nın iddiasında göre CHP bir formül arıyor. Bu formül, Sarıgül'ün dediği gibi aday olması için değil, başka ismin aday gösterilmesi için!..

Ataklı, İstanbul Şişli'de aday sorununun nasıl aşılacağını merak ettiğini belirterek, "Her ne kadar DSP'den Şişli Belediye Başkanı olan, sonra CHP İstanbul adayı yapılan Mustafa Sarıgül 'Şişli adayı benim' diyorsa da genel merkezde durumun öyle olmadığı söyleniyor" iddiasında bulundu.

Ana muhalefetin başı ağrıyacak

Ataklı, kaynaklarından aldığı bilgiye göre genel merkezin Sarıgül'ü aşma formülleri aradığını öne sürdü. "Bunlardan biri Sarıgül'ü 'kılpayı kaybedilen' ilçelerden birine aday yapmakmış" diyen Can Ataklı, "Yıprandığını düşünülen mevcut Başkan Hayri İnönü de kazanması büyük olasılık olan bir başka ilçeye aktarılabilirmiş. Kısacası Şişli'de üçüncü alternatif gündeme gelebilirmiş daha önce yazdığım gibi.

Canpolat'a çağrı

Ben bir yazımda bu uğurda çok çaba harcayan Dursun Çaltı'dan söz etmiştim. Sedat Kurşun adının öne çıkabileceğini söyleyenler oldu. İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'a 'Şişli'ye sen gel' çağrısı yapıldığı da söylendi. CHP'nin İstanbul'da başını en çok ağrıtacak ilçelerden birincisi Şişli ikincisi ise Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:42
  1. İstanbul
  2. yerel seçim
  3. seçim 2019
  4. CHP
  5. Şişli
  6. Mustafa Sarıgül

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