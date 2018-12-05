CHP: Saadet Partisi'yle dirsek teması var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlere yönelik yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Salıcı, belediye başkan adaylarının parti meclis toplantısı yetki kurulunda karara bağlandığını söyledi.

'Saadet Partisi ile dirsek teması var'

SP ile bir dirsek teması olduğunu vurgulayan Salıcı, şöyle konuştu:

"Dirsek teması doğru bir tanımlama oldu. Şimdi 24 Haziran'da AK Parti'ye oy vermiş ya da onun ortağı MHP'ye oy vermiş veya başka bir siyasi partiye oy vermiş yurttaşlarımız, eğer bugün anketlerde çok yüksek oranda kararsız çıkıyorlarsa vermiş oldukları oylarla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar demektir. Biz vatandaşlarımıza el uzatacağız. 'Kime oy verdin' demeyeceğiz. 'Gel seçenek CHP, CHP'li belediyeler size daha iyi bir yaşam imkanı sağlayacak, ekonomik koşullarınızı da daha iyileştirecek, sizin iş bulma imkanlarınızı da arttıracak' diyeceğiz. Ve bu süreçte bu şekilde düşünen yurttaşlarımızın oylarına talip olacağız. Bunun adına biz 'sandıkta ittifak' diyoruz." diye konuştu.