CHP PM’de ortalık karıştı! İmamoğlu gerginliği

PM’nin sürprizi bir TV dizisinde Behzat Ç. karekterini canlandıran sanatçı Erdal Beşikçioğlu’nun, Etimesgut Belediye Başkan adayı yapılmasıydı. Bir PM üyesinin “Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayını aldınız mı? Onu ikna edebiliyor musunuz?” sorusuna da Özel’in, “Şu anda bazı milletvekilleri yanında. İkna edeceğimizi düşünüyoruz” yanıtı verdiği bildirildi.

İSTANBUL TARTIŞMASI

PM toplantısında İstanbul tartışması da tansiyonu yükselten bir başka başlık oldu. Bir PM üyesi, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bir taraftan Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkan adaylarına ‘diğer ilçelere karışmayın’ diyorsunuz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na bütün İstanbul’u belirleme yetkisi veriyorsunuz. İstanbul’da PM, MYK bypass. Burada çok açık çifte standart var.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tekrar aday gösterilip gösterilmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Kulislerde, Antalya adayının açıklanmasının Özel’in DEM Parti eş başkanları ile yaptığı görüşmeden sonraya özellikle bırakıldığı iddiası dillendirildi.

'ÜNLÜCE'Yİ BEN ÖNERDİM'

CHP, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belediyede hukuk müşavirliğinin yanı sıra genel sekreterlik görevlerinde bulunan avukat Ayşe Ünlüce’yi (54) aday gösterdi. Böylece 25 yıllık Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (86) dönemi de kapanmış oldu. Veda mesajı yayınlayan Büyükerşen, mutlu ve gururlu olduğunu belirterek Ünlüce’yi kendisinin önerdiğini ifade etti. Özel de Büyükerşen’e teşekkür ederek “Yılmaz Hoca’nın bundan sonra bir eli Eskişehir’de bir eli ülkemizdeki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımızın üzerinde olacak” dedi.

CHP VE DEM’DE İŞ BİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları dün CHP Genel Başkanı Özel’e iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede “kent uzlaşısı” kapsamında seçim işbirlğine kapı aralandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan “Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler” dedi. Özel de “İki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır. DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye’nin meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz” dedi. Edinilen bilgiye göre DEM heyeti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutumundan dolayı “kırgın” olduklarını iletti. Ancak, görüşmede “Antalya’da Böcek’i aday göstermeyin” şeklinde bir talepleri olmadı. CHP’li bir kurmay, CHP’nin İstanbul’da DEM Partisi’ne ilçe verip vermeyeceğine ilişkin, “İstanbul’un 39 ilçesinin 39’unda aday çıkartacağız” ifadesini kullandı.