CHP Parti Sözcüsü Tezcan'dan bedelli askerlik açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sürerken basına açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlik konusuna değinen Tezcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bedelli askerlik meselesine yaklaşımımız çok nettir. Eşitsizlik ve ayrımları ortadan kaldıracak ve soruna geçici önlemlerle değil kesin çözümlerle yaklaşacak bir tutumu alma zamanı gelmiş de geçiyor. Bedelli askerlik teklifine destek vereceğiz ancak düzeltilmesi gereken hususlar var. 21 güne indirmişler temel eğitim süresini, bunun bir anlamı yoktur. Madem bedelli askerlik getirdiniz bu temel eğitimin de kalkması gerekir. Bedel ödeyerek eğer askerlik yaptırıyorsanız, 21 gün kışlaya sokmanın bir anlamı yoktur. Kimse kendini ve milleti aldatmaya kalkmasın, bunun bir anlamı yoktur."

'BEDELLİDEN ELDE EDİLEN GELİR ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE HARCANLMALI'

Bir başka önemli noktanın ise bedelli askerlikten elde edilecek gelirlerin harcama usulü olduğunu belirten Tezcan, "Buradan elde edilecek gelir birincisi, yoksul asker ailelerine ve o askerlere ödenmelidir. İkincisi şehit yakınları ve gazilere harcanmalıdır. Daha önceki bedelli uygulamasında toplanan para ile Savunma Sanayi Müsteşarlığına makam otomobili alınmıştı, ayıptır. Bu nedenle gelirlerin şehit ve gazi aileleri ile yoksul asker ailelerine ayrılması sağlanmalıdır." dedi.

"Bedelli askerlik şartlarını taşıdığı halde parası olmayan ne olacak?" sorusunu yönelten CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, şöyle devam etti:

"Şunu mu diyeceğiz, 'Parası olana tezkere, parası olmayan askere.' Bu doğru bir yaklaşım değildir. Parası olmayanların da bedel ödemeden bu haktan yararlanmaları gerekir. Soruna köklü bir çözüm bulmak zorundayız. Bu nedenle daha önce ifade etmiştik, askerlik süresinin kısaltılması, belli dönemlerde kamuya hizmet ederek ya da yaz döneminde öğrencilerin askerlik yapmasını sağlayacak yöntemlerle soruna köklü çözümler bulmak durumundayız. Öyle olursa bu askerlik meselesi siyasi rant aracı olmaktan da çıkarılmış olur."

'KURULTAY TARTIŞMALARI ANLAMSIZ'

Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların" sorulduğu Bülent Tezcan, şunları kaydetti:

"Olağanüstü kurultay süreci parti tüzüğümüzde belirtilen çerçevede yürüyor, partinin iç işidir. Toplayan arkadaşlarımız, topladıkları imzayı getirirlerse tüzüğe uygun olarak gereği yapılır, yapılacaktır ancak delegeye baskı iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, doğru değildir. Bu iddiaları ifade etmenin partiye yararı da yoktur. Tam tersine zararı vardır. Zaten mevcut ortamda baskı iddiasını haklı kılacak bir tablo da yoktur çünkü Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yaptırmıştır. '604 imza toplanmışsa sayıları yarıştırmanın alemi yok, teslim edin, derhal kurultayı toplayacağız' denmiştir. Bu çağrının yapıldığı yerde, 'Delegelere baskı yapılıyor' demenin bir anlamı yoktur. Yeterli sayı bulunmadan da 'Buyurun getirin, kurultayı toplayacağız’ demiştir genel merkez. Bu nedenle bu tartışmalar anlamsız. Onu bırakalım, kendi içinde, kendi mecrasında yürüsün, Türkiye'nin esaslı ve ciddi meseleleri var, oraya bakacağız."