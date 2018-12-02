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CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...

CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı, "eylemleri yerinde görmek için" Fransa'ya gitti, Paris'teki protestolara katıldı. Atıcı'nın protestolara barışçıl dediği sırada fişek ateşlenmesi dikkat çekti.

02 Aralık 2018 Pazar 10:13

CHP Parti Okulu'nda görev yapan eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı, beraberindeki partililerle Fransa'ya gitti. Ülkede çıkan olayları inceleyen CHP'liler, yeni eylem tarzlarını öğrenmiş oldu.

Atıcı: Yerinde görmek istedik

Eylemcilerin arasında açıklamalarda bulunan Atıcı, "Protestoları yerinde görmek için gezintiye çıktık. Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var. Halk herkesi selamlıyor. Herkes barışçıl bir arada bulunurken bazı provokatörler tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi olayları karıştırıp şiddet uygulamasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Atıcı'nın "barışçıl bir hava var" dediği esnada fişek atılması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:13
  1. Mersin
  2. CHP
  3. aytuğ atıcı
  4. fransa
  5. eylem
  6. protesto

YORUM YAZ

  • dürzüdürzü17 dk önce
    ... buhaydutların arasında ne kadar da mutlu hissediyor kendini. Ne kadar gezici var hepsi ... ermeni rum. yalan mı?
  • Hilâl Hilâl 23 dk önce
    Tipi bozuk vatan haini chp zihniyetidersiniçalışmışkaos nerde chp orda
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