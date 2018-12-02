CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı, "eylemleri yerinde görmek için" Fransa'ya gitti, Paris'teki protestolara katıldı. Atıcı'nın protestolara barışçıl dediği sırada fişek ateşlenmesi dikkat çekti.02 Aralık 2018 Pazar 10:13
CHP Parti Okulu'nda görev yapan eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı, beraberindeki partililerle Fransa'ya gitti. Ülkede çıkan olayları inceleyen CHP'liler, yeni eylem tarzlarını öğrenmiş oldu.
Atıcı: Yerinde görmek istedik
Eylemcilerin arasında açıklamalarda bulunan Atıcı, "Protestoları yerinde görmek için gezintiye çıktık. Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var. Halk herkesi selamlıyor. Herkes barışçıl bir arada bulunurken bazı provokatörler tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi olayları karıştırıp şiddet uygulamasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.
Atıcı'nın "barışçıl bir hava var" dediği esnada fişek atılması dikkat çekti.
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