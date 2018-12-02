CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...

CHP Parti Okulu'nda görev yapan eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı, beraberindeki partililerle Fransa'ya gitti. Ülkede çıkan olayları inceleyen CHP'liler, yeni eylem tarzlarını öğrenmiş oldu.

Atıcı: Yerinde görmek istedik

Eylemcilerin arasında açıklamalarda bulunan Atıcı, "Protestoları yerinde görmek için gezintiye çıktık. Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var. Halk herkesi selamlıyor. Herkes barışçıl bir arada bulunurken bazı provokatörler tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi olayları karıştırıp şiddet uygulamasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Atıcı'nın "barışçıl bir hava var" dediği esnada fişek atılması dikkat çekti.