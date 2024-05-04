CHP, ot festivaline 17 milyon lira verdi

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Akit, yolsuzluk iddialarının salgına dönüştüğü CHP’li belediyelerde ballı ihale vurgunlarını yeni dönemde de deşifre etmeyi sürdürüyor. “Baba” kontenjanından CHP Çeşme Belediye Başkanı yapılan ve hiçbir siyasi tecrübesi olmayan teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli’nin, koltuğa oturur oturmaz skandal bir ihaleye imza attığı ortaya çıktı. CHP’li Lal Denizli’ye bağlı Çeşme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 15 Nisan 2024’te düzenlenen “Ot festivali” ihalesine KDV dahil toplamda 17 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Kamu kurumlarına doğal afet ve salgın hastalıklar sırasında aciliyet gereği diledikleri firmalara davet usulüyle ihale verme imkânı tanıyan 21/B maddesinin devreye sokularak gerçekleştirilen “13. Alaçatı Ot Festivali Organizasyon Hizmet Alımı” isimli adrese teslim ihalenin, yandaş “Startan Organizasyon” şirketine paslandığı öğrenildi.

Yandaşları semirttiler

İhaleden 5 gün sonra 22 Nisan’da gerçekleşen festivalde, Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu ve Edis sahne aldı. Sandal etkinlikte, aromatik ve yenilebilir otlardan “en çok çeşit ot toplama” yarışması gibi uyduruk eğlencelerin düzenlenmesi CHP’li yöneticilerin içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu parasını nasıl ota, eğlenceye yatırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.