CHP nihayet ses çıkardı! Aykut Erdoğdu rezilliğine ilişkin ilk açıklama

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu'nun, gündeme bomba gibi düşen ses kaydına ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası gündemi değerlendirdi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, Aykut Erdoğdu rezilliğine ilişkin gelen soruya da yanıt verdi.

CHP'den Erdoğdu'ya üstü kapalı 'istifa' çağrısı

Erdoğdu'ya üstü kapalı istifa çağrısında bulunan Öztrak, yaşanan rezilliğe ilişkin, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu'nun, evliyken metres hayatı yaşadığı ve geçtiğimiz günlerde Boğaz'da lüks bir yalıda evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun hakkında "50 kişi ile birlikte oldu" dediği ses kaydı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Erdoğdu, söz konusu ses kaydında, Torun için torpil yaptığını da itiraf etmişti.