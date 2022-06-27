  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP nihayet ses çıkardı! Aykut Erdoğdu rezilliğine ilişkin ilk açıklama
Siyaset

CHP nihayet ses çıkardı! Aykut Erdoğdu rezilliğine ilişkin ilk açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ses kaydı patlayan CHP milletvekili Aykut Erdoğdu rezilliğine ilişkin, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" diyerek üstü kapalı istifa çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 18:22:00 - 2022-06-27 20:44:14

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu'nun, gündeme bomba gibi düşen ses kaydına ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası gündemi değerlendirdi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, Aykut Erdoğdu rezilliğine ilişkin gelen soruya da yanıt verdi.

CHP'den Erdoğdu'ya üstü kapalı 'istifa' çağrısı

Erdoğdu'ya üstü kapalı istifa çağrısında bulunan Öztrak, yaşanan rezilliğe ilişkin, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu'nun, evliyken metres hayatı yaşadığı ve geçtiğimiz günlerde Boğaz'da lüks bir yalıda evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun hakkında "50 kişi ile birlikte oldu" dediği ses kaydı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Erdoğdu, söz konusu ses kaydında, Torun için torpil yaptığını da itiraf etmişti.

Lağımı patlatan ses kaydı! Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi '50 kişi ile yatan' metresi çıktı!
Lağımı patlatan ses kaydı! Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi '50 kişi ile yatan' metresi çıktı!

Siyaset

Lağımı patlatan ses kaydı! Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi '50 kişi ile yatan' metresi çıktı!

Aykut Erdoğdu’nun itirafı CHP siyasetinin özeti! Kılıçdaroğlu’na ‘Alo’ diyen işini hallettiriyor
Aykut Erdoğdu’nun itirafı CHP siyasetinin özeti! Kılıçdaroğlu’na ‘Alo’ diyen işini hallettiriyor

Siyaset

Aykut Erdoğdu’nun itirafı CHP siyasetinin özeti! Kılıçdaroğlu’na ‘Alo’ diyen işini hallettiriyor

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

biz de Aziz ve Gercek Sayin. ahlakli, imanli, erdemli MILLETIMIZIN 2023 TE, ONCESINDE SONRASINDA BUNLARI UNUTMAYACAGINI VE HER DAIM EN DOGRU KARARI YINE VERECEGINE INANIYORUZ!

siz es durumundan su kadini mv yapacaksiniz sayininizin saygi degerligi o miktarda olacak zaten;)

AHMED

Eğer akılları varsa, partiyi düşünüyorlarsa ikisi de CHP den istifa etmeli. Bir köşeye çekilip, Şimdiye kadar partıden , halktan tırtıkları parayı sessizce yemeleri. En mantıklı karar
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23