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Gündem CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in HGS yalanı ifşa oldu!
Gündem

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in HGS yalanı ifşa oldu!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "geçiş garantili otoyol ücreti" nedeniyle haksız yere icralık olduğunu öne sürdü. "Doğrudan bariyer açıldı, geçtim gittim" ifadelerini kullanan Gürer, kaçak geçiş yaptığına dair kendisine bir bildiri ulaşmadığını hatta Karayolları'ndan ödeme kontrolü yaptığında kendisine 'Herhangi bir kaçak geçiş görünmediğini' bildirdiklerini söyledi. FOX, Sözcü, Cumhuriyet ve TELE 1 gibi yandaş medya da Ömer Fethi Gürer'in peşine takılarak yalana çanak tuttu. CHP tayfasının ortaya attığı yalanı ifşa eden görüntülerde hem Gürer'in bakiyesinin yetersiz olduğu için bariyerin açılmadığı hem de kendisine geçiş sırasında ödemeye ilişkin uyarı yapıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 12:00:00 -

FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medya organları, "CHP milletvekili Fethi Gürer hakkında, aracında HGS olmasına rağmen Ankara-Niğde Otoyolu'ndan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle icra takibi başlatıldı." şeklinde bir haberle algı operasyonuna soyundu.

Yalanın böylesi!

Takvim.com.tr'nin haberine göre; göz göre göre yalan söyleyen CHP'li Gürer, "Bu yoldan geçmeyen aracın parasını bizim cebimizden devlet ödüyor. Ama icra konusunda şirket çok hızlı çalışmış, HGS'si olan aracım için ne yazık ki bize bu haciz için icra kağıdını göndermiş. Ödememizi yapıyoruz, yasal yollardan da hakkımızı arayacağız." ifadeleriyle HGS'si olan aracına haksız yere işlem yapıldığını iddia etti.

1. yalan: Bariyer açıkldı norml şekilde geçtim

Gürer, "Aracımda HGS olduğu için doğrudan bariyer açıldı, geçtim gittim" dedi. Görüntülerde ise bakiyesinin yetersiz olduğu için bariyerin açılmadığı ve CHP'li vekilin gişe görevlisiyle işlem yaptığı görülüyor. Yani CHP'li vekil, olan bitenden gayet haberdar!

2. yalan: Bildiri gelmedi

CHP'li Gürer, kaçak geçiş yaptığına dair kendisine bir bildiri ulaşmadığını hatta Karayolları'ndan ödeme kontrolü yaptığında kendisine 'Herhangi bir kaçak geçiş görünmediğini' bildirdiklerini belirtti.

Oysa görüntülerde gişe görevlisinin kendisine "14 gün içerisinde ödenmesi gerekiyor, yoksa 4 katına çıkar. Bilginiz olsun" dediği görülüyor.

CHP'nin yalan medyası iş başında

CHP tayfasının araştırmadan, soruşturmadan, söz konusu devlet düşmanlığı olduğunda her habere atlayan medyası da geri kalmadı. FOX, Sözcü, Cumhuriyet, TELE 1 gibi yandaş medya CHP'li Gürer'in yalanına çanak tutarak manşetlerini süsledi.

Sözcü: CHP'li Ömer Fethi Gürer, gelen tebligatla şok yaşadı. Gürer hakkında aracına HGS olmasına rağmen Ankara-Niğde Otoyolu'ndan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. CHP'li Gürer, "Hayatımda ilk kez böyle bir tebligat aldım" dedi.

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Yorumlar

tak tak

bunların doğumları bile kaçak
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cengiz topel

CHP=CENABET HAKARET PARTİSİNDEN NE BEKLERSİN
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