CHP nereye el atsa rezil oluyor! İşte yaşancı Ali Mahir’in ÖLDÜ dediği fil

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ve parktaki "Gabi" isimli filin öldüğü yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Başkan Şahin, Başarır’ı Gaziantep’e davet etti.

TBMM’de fil Gabi’nin öldüğüne yönelik iddialar sonrası Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’ndaki duruma ilişkin açıklama yapan Şahin, fil Gabi’nin videosunu paylaşarak ölmediğini ispatladı.

Söz konusu açıklamaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, X hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir paylaşım yaptı.

TBMM’de fil Gabi’nin öldüğüne yönelik iddialar sonrası Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’ndaki duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şahin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan fil Gabi ile gündeme getirdiği iddiaları yalanladı.

Şahin paylaşımında, fil Gabi’nin Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda bulunduğunu belirterek, "Ali Mahir Başarır’ın Meclis’te dile getirdiği tümüyle yanlış açıklamalar sonrası bu bilgiyi paylaşma ihtiyacı doğdu. Sayın Başarır, kendinizden çok emin biçimde fil ölmüş diyorsunuz. Gabi ölmüş gizliyormuşuz. Gabi, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda çok iyi durumda, sağlığı ve keyfi yerinde. Bu görüntüleri de bugün çekildi, ziyarete de açık durumda. Avrupa’da ve dünyada, şartlarıyla örnek gösterilen merkezimizde, her gün düzenli beslenmesi ve bakımı özenle yapılıyor. Bu konuda son dönemde organize biçimde yapılan haber ve paylaşımlar tümüyle yanlış.

Gabi, dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen fili. Gaziantep’te, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Buyurun gelin, kapımız her zaman açık. Sayın Vekilim, madem bu konu bütçe görüşmelerinde dile getirilecek kadar merak ediliyor, bir telefon kadar yakınız, bize sorup doğrusunu öğrenebilirsiniz. Zira Gazi Meclis kürsüsünden yapılan her açıklamanın doğru olması hepimiz için çok önemli" dedi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın maskotu olan ve geçtiğimiz ay ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybeden "Şakir" isimli zürafanın ölümüyle ilgili de bilgi veren Şahin, "Öte yandan geçtiğimiz ay, uzun yıllardır bizimle olan Zürafa Şakir’i kaybettik. Zürafalar doğal yaşamlarında 15-20 yıl yaşıyorlar ama Şakir’in iyi ve doğru bakılması sayesinde 32 yıllık uzun bir ömrü oldu. Son 1 yıldır yaşlılıktan sebep rahatsızlıkları nedeniyle artık ayağa dahi kalkamayan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiğimiz Şakir’i kaybetmenin üzüntüsünü kamuoyu ile de paylaşmıştık.

Biz her konuda bu derece şeffaf, açık bir iletişim yürütürken, şu anda sağlıkla yaşayan Gabi üzerinden tümüyle yanlış bilgilerle meclisi meşgul etmeniz gerçekten üzücü. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Türkiye’nin en büyük ve en çok ziyaret edilen doğal yaşam parkıdır. Herkesi tüm gerçeği ve güzellikleri yerinde görmeye davet ediyor, Gaziantep’e bekliyoruz" diye konuştu.