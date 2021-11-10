CHP, Mustafa Kemal'i anmayı bile kendilerine ipotek ettirdi! Özgür Özel, Kadir Mısıroğlu'na hakarette bulunup Erdoğan'ı hedef aldı

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP ile birlikteliğine atıfta bulunarak CHP için kullandığı 'Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı' ifadelerini hedef alırken merhum Kadir Mısıroğlu'na da hakaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal’in 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle Tarihi CSO Konser Salonu’nda düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi büyükelçilere şikayet etmesini hatırlatarak terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP’ye eleştirilerde bulundu.

'Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı'

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik saldırılara maruz kaldı, Mustafa Kemal'in kurduğu partinin Genel Başkanı'nın ülkenin menfaatini korumak için büyükelçilere, yabancılara mektup yazdığını görmedik. Ama Türkiye'yi şikayet ediyor. Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı. Gazi hayatta olsa bunları kapıdan sokar mıydı, onu da bilmiyoruz.

Özgür Özel Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ülke menfaatine ters düşen bir politika yürüttüğü için CHP’ye eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sözlerinden dolayı hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, Mustafa Kemal’i anmayı bile kendilerine adeta ipotek edercesine “Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir’i an!” ifadelerini kullandı.

2 yıl önce edebiyete irtihal eden Kadir Mısıroğlu’na hakaretlerde bulunarak nefret bili kullanan Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu nasıl rezalet! Kurucumuzun ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu kadar ucuz siyaset. Yazıklar olsun! Böyle bir günde Atatürk’ün Cumhuriyetle birlikte iki büyük eserimden biri dediği partisine saldırıyorsun! Bari bugün sus! Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir’i an!