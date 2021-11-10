  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi başladı! Karamollaoğlu bakın neler isteyecek

Saniyeler içinde belirdi ve birden yok oldu! Kılıçdaroğlu’nun arkasına dikkat

Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok

Yabancı araştırmacılar bu eseri görmek için Sivas’a geliyor

İsrail Büyükelçisini hemen kaçırdılar! Şoke eden gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk, CHP'nin kapısından içeri sokulur muydu

İşsizlik geriliyor, solaklar deliriyor

‘Popüler kültürün çömez tuzakçısı’ ağababalarının izinde! Şarkıcı parçası Bieber'den başörtüsü rezilliği

Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı

"Biz sana tapıyoruz! Varsın, Teksin, Yaratansın!" (Haşa)
Siyaset CHP, Mustafa Kemal'i anmayı bile kendilerine ipotek ettirdi! Özgür Özel, Kadir Mısıroğlu'na hakarette bulunup Erdoğan'ı hedef aldı
Siyaset

CHP, Mustafa Kemal'i anmayı bile kendilerine ipotek ettirdi! Özgür Özel, Kadir Mısıroğlu'na hakarette bulunup Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP için sarf ettiği 'Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı' ifadelerini hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mustafa Kemal'i anmayı kendilerinden başkasına hak görmeyerek merhum Kadir Mısıroğlu'na da hakaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 18:59:00 -
CHP, Mustafa Kemal'i anmayı bile kendilerine ipotek ettirdi! Özgür Özel, Kadir Mısıroğlu'na hakarette bulunup Erdoğan'ı hedef aldı

 yeniakit.com.tr 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP ile birlikteliğine atıfta bulunarak CHP için kullandığı 'Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı' ifadelerini hedef alırken merhum Kadir Mısıroğlu'na da hakaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal’in 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle Tarihi CSO Konser Salonu’nda düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi büyükelçilere şikayet etmesini hatırlatarak terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP’ye eleştirilerde bulundu.

'Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı'

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik saldırılara maruz kaldı, Mustafa Kemal'in kurduğu partinin Genel Başkanı'nın ülkenin menfaatini korumak için büyükelçilere, yabancılara mektup yazdığını görmedik. Ama Türkiye'yi şikayet ediyor. Gazi hayatta olsaydı bunları sopa ile kovalardı. Gazi hayatta olsa bunları kapıdan sokar mıydı, onu da bilmiyoruz.

Özgür Özel Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ülke menfaatine ters düşen bir politika yürüttüğü için CHP’ye eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sözlerinden dolayı hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, Mustafa Kemal’i anmayı bile kendilerine adeta ipotek edercesine “Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir’i an!” ifadelerini kullandı.

2 yıl önce edebiyete irtihal eden Kadir Mısıroğlu’na hakaretlerde bulunarak nefret bili kullanan Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu nasıl rezalet! Kurucumuzun ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu kadar ucuz siyaset. Yazıklar olsun! Böyle bir günde Atatürk’ün Cumhuriyetle birlikte iki büyük eserimden biri dediği partisine saldırıyorsun! Bari bugün sus! Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir’i an!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?
Gündem

Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?

Tarihçi olmasına rağmen her konuda ahkam kesmeyi alışkanlık haline getiren İlber Ortaylı, yaptığı son siyasi çıkışla bir kez daha tepkilerin..
POMEM 28. dönem alımları başladı mı? 28. dönem POMEM başvuru tarihi
Eğitim

POMEM 28. dönem alımları başladı mı? 28. dönem POMEM başvuru tarihi

POMEM 28.dönem başvuruları ne zaman? POMEM 27.dönem mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 28.dönem alımlarına çevrildi. Polis ..
M. Kemal'i anmaya giden CHP'lilere soğuk duş
Gündem

M. Kemal'i anmaya giden CHP'lilere soğuk duş

Mustafa Kemal'i anmak için Taksim'e giden CHP'lilere bir vatandaş "Yazıklar olsun CHP'lilere Atatürk dahi diyemiyorsunuz PKK ile işbirliği y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay