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Gündem CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır: İmamoğlu Türkiye için büyük bir tehdittir
Gündem

CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır: İmamoğlu Türkiye için büyük bir tehdittir

Yeniakit Publisher
2024-03-24 00:32:00 -

CHP'nin içinde bulunduğu batağı anlatan CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır, Türkiye için en büyük tehlikenin Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkladı.

Akit TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır, Ekrem'in CHP'yi basamak olarak kullandığını ve kendi partisinin isminin ve logosunun bile hazır olduğunu söyledi.

Çakır'ın açıklamaları şöyle:

CHP'deki yöneticiler AK Parti şöyle böyle diyor. Bir bakmışsın hırsızlık yapıp bağırarak kaçıyor bir de hırsız var diye bağırıyor. Ekrem İmamoğlu paranın gücünü kullanıyor. İstanbul'un parasıyla herkesi susturur.

"Bende bir ses kaydı var ben bunu ortaya çıkartırsam İmamoğlu oy bile alamaz"

Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptılar 553 milyon lira harcandı. Bunlar Saraçhane bülbülleri, CHP'ye yakın kanallar gelsin beni çağırsın konuşayım. Ama çıkarmazlar. Bende bir ses kaydı var ben bunu ortaya çıkartırsam İmamoğlu oy bile alamaz. Avukat Ahmet Çakar bey burada şunu söyleyeyim bendeki ses kaydı savcılık bir kayıt değil. İmamoğlu'nun dayısının ses kaydı. Ben onu paylaşırsam kişi haklarına ihlalden suç duyurusunda bulunurlar bana, ben bunu paylaşırsam dava açarlar.
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"Ben ifşalara başlayınca her yerden bana bilgi geliyor"

CHP'liler diyor ki yargı AK Parti elinde, iyi de CHP'li biri bana dava açınca ışık hızıyla çağırılıyorum. Tehdit de alıyorum ben. Ben ifşalara başlayınca her yerden bana bilgi geliyor. CHP'nin içinden bana bilgi yağmaya başladı. Para sayma videosunu ben servis ettim. CHP, biz laikiz diyor gidiyor Yeniden Refah Partisi'ni övüyor. İmamoğlu kazansın diye YRP'ye destek veriyorlar. Fatih Erbakan akşama kadar CHP zihniyeti demiyor muydu? Ne var bu işin altında.

"İmamoğlu'nun partisi ve logosu bile hazır"

Ben tekrardan söylüyorum. İmamoğlu tehlikeli bir adamdır. Ben siyasetten gitmesini istiyorum. Ülke için tehlikelidir. Acil bir şekilde gitmesi lazım. İmamoğlu'nun partisi ve logosu bile hazır. Yeni bir parti kurmak istiyor. İmamoğlu CHP'yi basamak olarak kullandı. Alevilere karşı düşmanlığı vardır. Ben CHP'deki kurultaya ilişkin savcılığa gidip ifade ettim.

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