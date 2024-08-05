CHP milletvekilinin o hadsizliğine, CHP amigosu Rahmi Turan bile isyan etti

CHP Milletvekili Namık Tan’ın, “Mavi Vatan” doktrini olarak bilinen dış politika stratejisini “masal” olarak nitelendirme hadsizliğine, CHP amigosu Sözcü yazarı Rahmi Turan bile isyan etti. Turan, “CHP’de, ulusal çıkarları savunacak diplomat kalmadı mı ki, Ünal Çeviköz, Namık Tan gibi ulusal konularda gaf yapan eski büyükelçileri konuşturuyorlar?” diye eleştiri getirdi.

Sözcü yazarı Turan, “CHP adına konuşan milletvekillerinin dikkatli olmaları, ağızlarından çıkan sözcüklerin ne anlama geldiğini bilmeleri gerekir. Tutarlı çizgi izlemeyen bazı milletvekilleri CHP’ye zarar veriyor” diye uyardı. Turan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Mavi Vatan Türkiye’nin Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’deki egemenlik alanını ifade eden bir terimdir. CHP milletvekili yapılan emekli büyükelçiler bunu bilmezler mi?

CHP milletvekili yapılan eski diplomatlar konuşurken daha dikkatli olmalı, partilerine zarar vermemelidir! Parti adına konuşanların “bu tür gaf yapma” lüksleri yoktur!”

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