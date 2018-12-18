CHP Milletvekili Mehmet Göker, Fatih Portakal'ı böyle savundu: Portakal'ı yedirtmeyiz

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda, CHP milletvekilleri söz aldı.

Canlı yayında yaptığı konuşmalar nedeniyle büyük tepki çeken FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ı savunan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, kürsüye portakal ve mandalina ile çıktı.

'Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama...'

Genel Kurula hitap eden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, elindeki portakal ve mandalina ile televizyon sunucusu Fatih Portakal'ın resmini göstererek, "Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz." dedi.

Fatih Portakal canlı yayında, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.