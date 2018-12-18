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CHP Milletvekili Mehmet Göker, Fatih Portakal'ı böyle savundu: Portakal'ı yedirtmeyiz

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, elindeki portakal ve mandalina ile televizyon sunucusu Fatih Portakal'ın resmini göstererek, "Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz." dedi.

18 Aralık 2018 Salı 20:33

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşüldüğü 8. turda, CHP milletvekilleri söz aldı.

Canlı yayında yaptığı konuşmalar nedeniyle büyük tepki çeken FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ı savunan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, kürsüye portakal ve mandalina ile çıktı.

'Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama...'

Genel Kurula hitap eden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, elindeki portakal ve mandalina ile televizyon sunucusu Fatih Portakal'ın resmini göstererek, "Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz." dedi.

Fatih Portakal canlı yayında, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:33
  1. Burdur
  2. mehmet göker
  3. Fatih Portakal

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  • HanzoHanzo4 dk önce
    Fetöcü pkkcı kafirci layikçi portalalınız...
  • NurNur11 dk önce
    Ne olur yenirse kim oluyorki dederi ne değeri ne bu ülkenin teröristlerine gaz vermekten başka işi ne bir yahudi kanalının ankormanı parayla çalışıyor öyle konuşması için biri gider biri gelir siz chplilerde mal bulmuş mağaribi gibi tc düşmanı mikserler nerede oraya koşuturuyorsuz işniz gücünüz fikriniz yok oh keka ak parti çalışsın üretsin ter döksün kelle koltukta ülkeyidüşman sarmış çepeçevre ordu sınırda asker tekayuzda oh keyifler yerinde nasılsa RTE var ak parti var mhp var sizde mecliste saldırın bu güzel bu yürekli insanlarak.k. diyorki ben her yerde yanlız gezerim elimi kolumu sallaya sallaya reisede üçbin koruma lazım sen kimsinki seni korusunlar dünyaya kafa tutuyor adam israili amerikayı topa tutuyor aynen diğer devletlerede pkknın pyd fetonun deşaınpislikleri yle uğraşıyor ülkesine siper olmuşdüşmanı çok seni niye korusunlar gayri ciddi bir adamsın bu saydığım teröristlerin savunucusu sensin arka çıkansensin daha yeni buluştun pozlar verdin o itlerle konuşma bari iyice rezil oluyorsunuz bedavacılar hiç bir kstkı yapmıyor birde maaş alıyorsunuzayıp valla rezilliğin aymazlığın son perdesi şimdi de portakal elma gidiyorsunuz yuh ya
  • YükselYüksel12 dk önce
    Bu CHP'liler gerçekten ideoloji ve partizan zihniyetlidir.Bunlar kendi zihniyetinde olmayanları sevmez ve savunmazlar.

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