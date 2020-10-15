CHP Mersin Milletvekili Gökçel: "Ormanları talana açacak değil, koruyacak kanunlara ihtiyaç var"

TBMM (AA) - CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Ormanları talana açacak değil, koruyacak kanunlara ihtiyaç var." dedi.

Gökçel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olduğunu, Türkiye'deki 2 milyon 500 bin kadının tarımsal üretimin merkezinde yer alarak toprağı bereketlendirdiğini söyledi.

Kadın çiftçilerin yüzde 95'inin sosyal güvenlikten yoksun çalıştığını ifade eden Cengiz Gökçel, "Kadın çiftçilerimiz en çok sömürüye uğrayan kesimi oluşturmaktadır. Ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz." diye konuştu.

Gökçel, bir süre önce Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarıyla yüreklerin de yandığını dile getirdi.

Ormanların stratejik öneme sahip olduğunu, bu durum ortadayken orman alanlarının tahribatına yol açacak bir yasa teklifinin sunulduğunu savunan Cengiz Gökçel, şunları kaydetti:

"Teklif CHP'nin itirazlarına rağmen komisyondan geçti. Bu teklif Genel Kuruldan geçerse bu tip acı hadiselerle daha fazla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Zaten bu teklif ormanların talanı için hazırlanmış. Teklifin bir maddesine göre orman alanlarının içine sanayi tesisleri kurulmak isteniyor. Orman alanlarının satılmasına resmen olanak tanınıyor. Biz ülkenin ekonomik kazanımlarına karşı değiliz, ancak bu işler talan boyutuna ulaştı. Ormanların talan edilmesini engellememiz lazım. Neden bozuk orman alanlarında kültür bitkileri yetiştiriyoruz. Bozuk ormanlar ıslah edilebilir. Yeniden orman vasfı kazanması için aynı vasıfta ağaçlar dikilebilir. Orman bozuk diye orman alanından vazgeçemezsiniz. O alanlara kurulacak tesis, bir süre sonra sanayi tesisi olacak. Ormanları talana açacak değil, koruyacak kanunlara ihtiyaç vardır."