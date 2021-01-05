CHP medyasından Kılıçdaroğlu’nu boşa çıkaran haber! Söyleyen de CHP kafası savunan da

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CHP’li Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” diyerek başörtülü kadınları açıkça hedef gösterdi. Sağlar’ın açıklaması CHP’nin yıllardır sürdürdüğü politikayı gözler önüne sererken, oy için takiyye yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takiyye yaparak Sağlar’ı eleştirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı yayındaki sözleri nedeniyle CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından CHP medyası, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerini boşa çıkaran haberler yapmaya ve Fikri Sağlar’ı desteklemeye başladı.

Yıllardır dini ve milli değerlere saldırmayı kendisine görev bilen Cumhuriyet gazetesi, Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatılmasından rahatsız oldu. Gazetede bugün yer alan, “Kuşkuya jet soruşturma” başlıklı haberde, Sağlar’ın devlete yönelik eleştirilerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu oy devşirebilmek için takiyye yaparak Sağlar'ı eleştirse de, CHP medyası zihniyetinin gereğini yerine getirip Kılıçdaroğlu'nun sözlerini boşa çıkarmış oldu.