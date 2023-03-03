CHP medyasından İmamoğlu ve Yavaş'a tepki! Ortalık toz duman

Seçime sayılı bir zaman kalmasına rağmen 6'lı ittifak henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Son olarak Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda masa dağılma noktasına geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e toplantı sırasında CHP'li isimler medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu dayatmasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Akşener son toplantıda da kararından geri adım atmadı.

"Millet 5'ten büyüktür"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti ve CHP arasında adeta tweet savaşları başladı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Twitter hesabından "Millet 5'ten büyüktür" çıkışı yaparak masanın dağılma sinyalini verdi. Ümit Dikbayır daha sonra paylaşımını sildi.

Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

CHP'den fonlanan TELE1'de canlı yayında konuşan hukukçu Salim Şen, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Şen, ''Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu şu anda tweet atın 'ben aday değilim' diye. Bu kadar basit. 3 kelime. Ben aday değilim.'' ifadelerini kullandı.