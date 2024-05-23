CHP medyasında 'Roma gezisi' kavgası! Deniz Zeyrek ile İsmail Saymaz birbirine girdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaş 45 gazeteciyi yanına alarak İtalya'nın Roma şehrine gitti.

CHP'YE YAKIN İSİMLER GEZİDE

Çoğunluğu CHP'ye yakın isimlerden oluşan ekipte Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi gazeteciler bulundu.

GECELİK RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.

İMAMOĞLU'NU YAKINLARI BİLE ELEŞTİRDİ

Devletin ekonomide tasarruf vurgusu yaptığı dönemde Ekrem İmamoğlu'nu bu tarzda bir gezi organize etmesi kendisine yakın isimler tarafından bile eleştirildi.

EKREM'DEN PİŞKİN SAVUNMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Roma seyahati' tartışmalarına ilişkin "İlk defa İBB'nin kendi bütçesi ile gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bunun yadırganacak bir tarafı yok" dedi.

YANDAŞLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Yapılan geziye yönelik CHP medyası içinde de fikir ayrılıkları yaşanırken, Sözcü TV ekranlarında Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz tartıştı.

"TASVİP ETMİYORUM"

Zeyrek bu tür seyahatleri tasvip etmediğini ve katılmayacağını söylerken İsmail Saymaz Zeyrek'e sesini yükselterek itiraz etti.

"SANKİ KÖTÜ YOLA DÜŞÜRMÜŞ GİBİ..."

Saymaz "Bunun tasvip etmeyecek bir şeyi yok. Ben sana katılmıyorum. Biz seninle daha önce geziye de gittik. Bildim bileli olur bu geziler. Ben bir daha olsa giderim. Ne diye mazeret bildireceğim. Sanki kötü yola düşürmüş gibi anlatmanın ne manası var?" ifadelerini kullandı.