CHP medyasında adaylık kavgası!

Halk TV ve Tele 1, mahkemenin 'İmamoğlu' kararı üzerinden "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgasına tutuştu. Tele 1'de konuşan Emre Kongar, İmamoğlu'na verilen cezanın Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için yapıldığını ifade etti.

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu çekişmesi, yandaş medyaya da sirayet etti. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'nun ceza alması, CHP medyasını birbirine düşürdü.

Parti tarafından fonlanan Halk TV ve Tele 1, mahkemenin kararı üzerinden "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgasına tutuştu.

Tele 1'de İmamoğlu'na verilen cezanın Kılıçdaroğlu'un önünü kesmek için yapıldığını söyleyen Emre Kongar, "Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmeye çalışanlar İYİ Partililer"

Kongar sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Görüyorsunuz veya görmüyorsunuz. Sosyal medyada ciddi biçimde Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmeye dönük, İmamoğlu'nu adaylığa uygun gören ve bu kararın onu aday yaptığını belirten bir takım paylaşımlar var. Bunlara girip baktığınızda, hesapların arkasında altılı masadaki İYİ Partililerin yaptığını görüyorsunuz.

"Kılıçdaroğlu'na yapılan darbedir, atılan bombadır"

Kılıçdaroğlu'nun yeterince kendilerine destek vermiş olmasına rağmen Akşener'i ön plana çıkarmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak istiyorlar. Ben komplo teorilerini sevmem. Bu yorumları okuduğum için söylüyorum. İmamoğlu öyle bir yıldız olmuş ki, cumhurbaşkanı adayı ilan edilecekmiş Kılıçdaroğlu yerine hem İstinaf hem de Yargıtay'dan onaylanacakmış. Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünce Akşener'in şimdiden cumhurbaşkanı adayı olmasıymış. Dolayısıyla abuk sabuk bir yapı geliyor.

Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için yapıldı. Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır."

Yanardağ: Asıl korkuları Kılıçdaroğlu adaylığı

Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, "Asıl korktukları Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır" dedi. Yanardağ, konuşmasının devamında Halk TV'yi isim vererek hedef de aldı.