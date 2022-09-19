CHP medyasına tokat gibi cevap! "Biz ABD mandası mıyız!"

Türkiye, kendi milli menfaatini düşünerek ABD'nin Rusya ile ilgili yaptırım kararlarını tanımadı. İçimizdeki ABD hayranları, Türkiye'nin menfaatlerinin peşinden koşmasına karşı çıkıp Rusya'ya karşı alınan kararlara uyulmamasının "büyük faturalara neden olacağını" savunmaya başladı.

CHP medyasının gündeme getirdiği haberler ve bu söylemlerde bulunan siyasetçilere Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan tokat gibi cevap geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler de masaya yatırıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Siz Vahdettin'e attığınız iftiranın birebir aynısını haberlerinizde yapıyorsunuz. Amerika, "Rusya'da bankacılık sistemini kilitlememiz lazım, yoksa bizim sistemimiz daralıyor. Veya Rusya'nın enerji satışını engellememiz lazım, Rusya'nın herhangi bir yerde hak sahibi olmaması gerekir" diye bizim milli menfaatimize uymayan şeyler yapacak, biz de Amerikan mandasıyız herhalde ki, Türkiye'yi ABD'nin ambargosuna uymamakla itham edip "Bundan çok büyük faturalar çıkar" diyerek Türkiye'yi, AK Parti iktidarını suçlayacak şekilde yayınlarla, siyasetçilerle karşı karşıya kalıyoruz.