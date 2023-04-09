CHP liste savaşları nedeniyle dört kez toplantı erteledi! Kriz patlak verdi

2023 seçimlere artık kısa bir süre kalırken altılı koalisyonda aday krizi sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi. CHP ve İYİ Parti bu gece ortalık adeta karıştı.

LİSTE KRİZİ PATLADI

Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef. Öte yandan koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.

"İYİ PARTİ'NİN OYLARI BARAJ ALTINDA"

Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından feragat ettiğini duyurdu. Çıray, İYİ Parti'nin oylarının baraj altına düştüğünü belirterek "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" dedi.

Çıray'ın "Yine mi başa döndük?" paylaşımını yapması ise İYİ Parti'nin masadan kalktığı güne gönderme olarak da yorumlandı.

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ÜST ÜSTE ERTELEMELER OLDU

CHP Milletvekili aday listesinin belirleneceği tarihi Parti Meclisi dün (8 Nisan) saat 17.00’ye alındı. Daha sonra bu saat 22.00 olarak açıklandı.

Ancak saatler 22.00’yi gösterdiğinde CHP Parti Meclisi yine toplanamadı ve toplantının saati 00.00 olarak güncellendi.

Ancak toplantının saati bir kez daha değişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi'nin 9 Nisan Pazar günü sabah karşı saat 03.00'te başlayacağını açıkladı.

Yarkadaş'ın paylaşımının ardından CHP Parti Meclisi toplantısının bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken bu soru kısa sürede cevap buldu.

Üçüncü kez ertelenerek 9 Nisan Pazar günü saat 03.00'te yapılacağı bildirilen toplantının bir kez daha ertelenerek saat 07.00'de yapılacağı bildirildi.

Dört kere ertelenen toplantının beşinci kez ertelenip ertelenmeyeceği ise yeni merak konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI'NDAN CHP'YE GÖNDERME

Yarkadaş'ın açıklamalarını alıntılayarak bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Parti Meclisi" yerine "Bakanlar Kurulu" koyun. 90'lar öyleydi işte."



TOPLANTIYI BAĞIRA ÇAĞIRA TERK ETTİ

CHP PM toplantısının dört kez vekil adayı krizinden dolayı ertelenmesi ile ilgili de kulis bilgilerini aktaran gazeteci Zafer Şahin, CHP'de teşkilatlardan sorumlu Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıyı bağıra çağıra terk ettiğini dile getirdi.

TELE 1: CHP VE İYİ PARTİ'DE ZOR GECE

CHP kanalı Tele 1'de yaşanan kriz gözler önüne serilirken CHP binası önünden yapılan yayında "Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partileri CHP listelerinden seçime girecek. Gelecek, Deva ve Saadet Partisine toplam 7 tane seçilecek garanti yer verilecek. Demokrat Parti'ye 3 tane garanti yer verilecek Deva 10+5 talep ediyor. Saadet ve Gelecek 7'şer garanti kontenjan + 3 talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.