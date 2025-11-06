CHP liderinden gelen sözler yeni tartışma başlattı! Destici’den sert tepki gecikmedi!

  • İSTANBUL
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına karşı çıktığını duyurdu. Destici, Özel’in sözlerinin milletin oyuyla seçilen Cumhurbaşkanına ve yargı mensuplarına yönelik bir saldırı olduğunu söyleyerek bu ifadeleri devletin itibarı ve hukuk düzeni açısından problemli olarak niteledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza ve hukukun üstünlüğünü temsil eden yargı mensuplarına yönelik bu hakaretler, doğrudan millet iradesine, devletin itibarına ve hukuk devletine yöneltilmiş ağır bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Destici, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve yargı organlarını hedef alan, üslup sınırlarını aşan söylemlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza ve hukukun üstünlüğünü temsil eden yargı mensuplarına yönelik bu hakaretler, doğrudan millet iradesine, devletin itibarına ve hukuk devletine yöneltilmiş ağır bir saldırıdır" ifadelerini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu etkilemek ve adalet süreçlerini siyasallaştırmak amacıyla yapılan bu tür provokatif açıklamalar toplumda kutuplaşmayı körüklemekten, kurumlar arası güveni zedelemekten ve devlete olan inancı yıpratmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. CHP Genel Başkanını milletin değerlerine saygılı, hukuka bağlı ve sağduyulu bir çizgiye davet ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması adına sorumlulukla hareket etmeye, millet iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz."

3
Yorumlar

Sabrımız tükeniyor

Chp derhal kapatılmalıdır. Yöneticileri tutuklanmalı. Bundan gayrısı olmaz. Chp ve başındaki zat Ülkenin milli birlik ve beraberliğini tehdit eden boyutlara geliyor böyle devam edemez.

Tıpış tıpış çıkacaksın hakimin önüne kaçışın yok özgür

Dokunulmazlığın kaldırılacak Tıpış tıpış hesap vereceksin özgür.
