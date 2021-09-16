CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert kapak: O kadar alçaktasınız ki göremiyorsunuz!

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bölgesinde şanı şerefi olan bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz." sözlerine tepki göstererek "O kadar alçaktasınız ki siz göremiyorsunuz." dedi.

Kılıçdaroğlu: Şanlı şerefli olan bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Kırklareli'nde muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri ile buluştu. İktidarı hedef alan CHP Lideri burada yaptığı konuşmada, "Millet İttifakı ile birlikte Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle Türkiye'yi bu badireden çekip çıkaracağız. Huzurlu güzel gerçekten de bölgesinde şanlı şerefli olan bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi hedef alan sözlerine tepki göstererek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özalan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu, "Bölgesinde şanı şerefi olan bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz." dedi. Karabağ'ın kurtarılmasında büyük rol oynayan, Ayasofya'yı ibadete açan, SİHA ihraç eden, söz sahibi bir Türkiye var. Şanı da şerefi de en yüksekte. O kadar alçaktasınız ki siz göremiyorsunuz.