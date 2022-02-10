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Siyaset CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk kargo yola çıktı!
Siyaset

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk kargo yola çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturamı ödemeyeceğim' şeklindeki provokasyonuna tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası, Kılıçdaroğlu'na ilk kargo gönderimi MHP Rize İl Teşkilatı'ndan yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 22:42:00 - 2022-02-10 22:47:02
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk kargo yola çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturası ödememe' provokasyonu sonrası yaptığı açıklamada, il teşkilatlarına çağrıda bulunarak, her ilden CHP liderine bir kandil gönderilmesini istemişti. Bahçeli'nin çağrısı sonrası, Kılıçdaroğlu'na ilk kargo gönderimi MHP Rize İl Teşkilatı'ndan yapıldı.

Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayımladığı videoda, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.

Bahçeli'den tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, provokasyon sonrası açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun 'sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesi' yaptığını vurgulamıştı.

Açıklamasının devamında il teşkilatlarına çağrıda bulunan Bahçeli, "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil’e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil’in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır." demişti.

İlk kargo Rize'den yola açtı

Bahçeli'nin çağrısı sonrası, Kılıçdaroğlu'na ilk kargo gönderimi MHP Rize İl Teşkilatı'ndan yapıldı.

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, "İlk kandili Rize’den Sayın Kılıçdaroğlu Bey'e iadeli ve taahhütlü yolladık. Gönülleri aydınlansın." ifadelerini kullandı.

 

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