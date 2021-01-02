CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'na 'ahlaksızlar' dedi!

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CHP’nin finanse ettiği Halk TV’de canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nı kastederek, ‘ahlaksızlar’ şeklinde hakarette bulundu.

Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'na 'ahlaksızlar' dedi

Halk TV’de canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı’nı kastederek, "Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘ahlaklı siyaset’ açıklaması ise son günlerin tartışma konusu olan ‘başörtüsü’ ile ilgili yaptığı birbirinden farklı söylemlerini akıllara getirdi.

Fikri Sağlar başörtülüleri hedef aldı

Halk TV’de CHP’li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar’ın başörtülüleri hedef alan söylemlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu şaşırtan bir çıkış yaptı. Kılıçdaroğlu, ‘başörtülü hakimlerin adaletinden şüphe duyduğunu’ söyleyerek ötekileştirici ifadeler kullanan Sağlar’ın söylemlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan başörtüsü çıkışı

Kılıçdaroğlu, "Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir. Peki benim görevi nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim 'Hakim böyle olursa şöyle olursa...' Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı bir şey, o onun özel yaşam tarzıdır, ona benim saygı duymam lazım. Ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim parti meclisinde de var, üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var parti meclisinde görev yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

'Takiyye yapıyor'

Vatandaşların gözünü boyamak uğruna takiyye yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri ise vatandaşlar tarafından inandırıcı bulunmadı.

Başörtüsü ile ilgili yaptığı çıkışın ardından sosyal medyada Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’li vekillerin başörtülüleri hedef alan açıklamalarına dair yaptığı konuşmalar sosyal medyada gündem oldu. Üniversitelerde başörtüsü yasağını kendilerinin kaldırdığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanlayan ve başörtüsü çıkışının inandırıcı olmadığını gösteren video paylaşım rekoru kırdı.

Kendilerinin ‘ahlaklı siyaset’ yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun ise kasetle koltuğa oturduğu, partisindeki onlarca taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kaldığı bilinirken kimin 'ahlaksız siyaset' yaptığı apaçık ortaya çıktı.