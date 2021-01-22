CHP koronavirüsle mücadelede üstlendiği 'süreci sabote' görevini başarı ile ifa ediyor!

Sağlık çalışanlarınının aşılanmaya başlaması ile birlikte 90 yaş ve üzeri ile 85 yaş ve üzerinde de aşı uygulaması devam ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada 10 milyon doz aşının daha geleceği müjdesini vererek, "Aşılarla ilgili sözleşmelerimiz tamam. Bu konuda hiç sıkıntı yok. 50 milyon doz aşımız gelecek. Daha sonra da yerli aşı devreye girecek. Herkese yetecek aşı var. İki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek. Üç parçada ve kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak. Kısa süre içinde Alman aşısı da devreye girecek. Aşılama sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız." dedi.

Görevleri süreci sabote etmek

Aşılama çalışmasının devam ettiği ve 1 milyon vatandaşımızın aşılandığı süreçte de ortaya çıkan CHP yönetimi, süreci sabote ederek vatandaşlara korku pompalamaya devam ediyor.

Basın toplantısında konuştu

Parti merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, aşılama işlemine ilişkin değerlendirmesinde, "Yeterli aşı yok. Ama olmayan aşının özendirme kampanyası var. Milletin 'aşı olma sırasına' kaynak yapan yapana." dedi. "Şimdi soruyoruz; ihtiyacımız olan 120 milyon aşının 117 milyon dozu ne zaman gelecek?" diyen Öztrak şunları söyledi:

" 'Bağlantı yaptık' dediğiniz Alman aşıları geldi mi? Aşı için gerekli bağlantıları yapmakta geç mi kaldınız? Paranız mı yok? Varsa neyi, kimi beklediniz? Bunları öğrenmek hepimizin hakkıdır. Milletin önüne dört başı mamur, bir tedarik ve uygulama takvimi hala konmadı. Milletin gönlü rahat değil. Millet canını emanet edecek yer arıyor. Siz ise aşı gelmeden KDV’sini getiriyorsunuz. Yeterli aşı yok. Ama olmayan aşının özendirme kampanyası var. 'Bari aşıda adalet olsun' diyoruz. O da hak getire. AK Parti MKYK’sı aşılanıyor. AK Partili Belediye Meclis üyeleri aşılanıyor. Hükümetin ekran rektörleri aşılanıyor. Yandaş şarkıcı, türkücüler aşılanıyor. Milletin 'aşı olma sırasına' kaynak yapan yapana."