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CHP kontenjanından çıkan Saadet Partili vekilden tuhaf 'başörtüsü' paylaşımı: Türbanlı pilot...

24 Haziran'daki seçimlerde CHP kontenjanından TBMM'ye giren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, başörütüsü ile ilgili tuhaf bir paylaşım yaptı.

20 Temmuz 2018 Cuma 18:35
CHP kontenjanından çıkan Saadet Partili vekilden tuhaf 'başörtüsü' paylaşımı: Türbanlı pilot...

CHP listesinden seçilen Saadet Partili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabı Twitter'da başörütüsüyle ilgili tuhaf bir paylaşımda bulundu.

Başörtüsü düşmanlığıyla tanınan kesimlerin söylemi olan 'türban' ifadesini kullanan Karaduman, "Türk Hava Yolları'nda (THY) ilk türbanlı pilot" haberini paylaşarak "Elbette ki türbanlı pilot mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi" dedi.

İşte o paylaşım:

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 18:35
  1. Abdulkadir Karaduman
  2. Saadet Partisi
  3. Abdulkadir Karaduman türban
  4. Abdulkadir Karaduman paylaşım

YORUM YAZ

  • imamimam3 sa önce
    Bu paylaşımın tuhaf olan nesi?saadet bazı ipleri pazara seriyor. Onun için birileri var gücüyle ona yükleniyor, saflar da "heee ya!" diye sallabaşlık edip ağasını tasdikliyor. Şu anda türban haksızlıkların üstünü örtmekte kullanılıyor. "Başörtüyü serbest ettik ya!" diyerek dikkatler dağıtılıyor. Kaç bin fetö mağduru mazlum var, ona hiç dokunulmuyor. Milli damatlık el değiştirdi. Metin Tokerden başkasına geçti mutluyuz.
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