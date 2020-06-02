CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, "Salgını bulaştırma riski olan kişi ve meslek guruplarına karşı önlem alınmalı"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, normalleşme süreci ile birlikte salgını bulaştırma riski yüksek kişiler ve meslek guruplarına karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Salgın süresince verilen çabaların boşa gitmemesi için gerekli önlem adımlarının da atılması gerektiğini ifade eden milletvekili İlhan, açıklamasında; "Dünyayı saran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye, ilk aşamada önemli bir mesafe kat etti. Normalleşme sürecine geçilen günlerde salgını bulaştırma riski yüksek olan kişilere ve meslek gruplarına yönelik olarak her türlü önlemler alınmalı"dedi.

Önlemler noktasında dikkatin asla elden bırakılmaması gerektiğini belirten İlhan açıklamasını şöyle sürdürdü;

" Bugüne kadar verilen emeklerin, çabaların boşa gitmemesi ve tekrar korkulu bir rüya görmemek adına hayat akışının, çevreye duyarlı bir yaklaşım içinde olarak büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülmesi gerek."